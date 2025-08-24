Canapino, Craparo y Werner los dueños de las series del GP Shell de Buenos Aires

El ganador de la clasificación, Agustín Canapino -Chevrolet-; el piloto de Chacabuco, Elio Craparo -Dodge- y el paranaense Mariano Werner -Ford- fueron los ganadores de las tres series clasificatorias del 'Gran Premio Shell de Buenos Aires', la 10ª Fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera 2025, que hoy cierra su fase regular en el Autódromo 'Oscar y Juan Gálvez' -Circuito N°12, 5.641 mts.-. La de Werner -la tercera- fue la más veloz de las tres y por eso partirá desde la 'pole' en la Final de 25 vueltas que se pondrá en marcha a las 13:30 horas.

En la Serie 1, Canapino -que había cambiado su lado de la grilla- demostró su buen análisis, partiendo por fuera recorrió menos metros y aseguró la punta sobre Marcelo Agrelo -Toyota- a la salida de la 'S del Ciervo'. Detrás de ambos, venía colocado el campeón Julián Santero -Ford- que en la vuelta 3 perdió el coche en la entrada del curvón 'Salotto' y salió despistado en trompo a más de 200 km/h, siendo bien desacelerado por las nuevas camas de leca que le evitaron el golpe contra las defensas. Tras el ingreso del 'Pace Car' -que le quitaría a la batería la posibilidad de ser la más rápida-, el arrecifeño puntero volvió a asegurar la punta desde el lado externo y se escapó a la victoria, seguido por Agrelo, Nicolás Bonelli -Ford-, Agustín Martínez -Ford- e Ignacio Faín -Torino-. Del 5° al 10°, se ubicaron T. Martínez, Rossi, Castellano, Ardusso e Impiombatto.

La Serie 2 fue muy rápida y se la llevó Craparo, pero no le alcanzaría para partir adelante en la final. Por fuera le ganó la largada a Christian Ledesma -Chevrolet-. En la segunda vuelta, el marplatense casi se va afuera en la salida de Salotto por seguir de cerca al puntero y perder carga en la trompa. Ledesma persiguió, pero Craparo aguantó y ganó. Otro Fritzler -Toyota- que los escoltaba desde el arranque, perdió rendimiento a partir de la tercera vuelta y fue superado por Germán Todino -Ford- que terminó tercero, con Hernán Palazzo -Toyota- quinto. De La Iglesia, Landa, Álvarez, Olmedo y Ferrante, completaron los diez primeros puestos.

Para la Serie 3, quedaba la expectativa de saber si podría entregarnos al 'poleman' de la final y así sucedió. El favorito, Juan M. Trucco -Dodge- también perdió largando por dentro y Werner, tras superarlo, se cerró rápidamente en el ingreso a la 'S' para conducir cuatro vueltas clasificando. Un momento de tensión tuvo la vuelta inicial por el despiste de Jeremias Scialchi a la salida de 'Salotto' que, descontrolado atravesó la pista y embistió a Jerónimo Teti, con otro Mustang como el suyo. El 'Pace Car' no salió y Trucco persiguió pero Mariano siguió clasificando hasta que en la vuelta final debió levantar un poco por temperatura de aceite. Lo que no le impidió ganar la mejor serie y la P1 de partida para la final, pero sí le obliga a pensar en resolver su problema para la carrera final En las vueltas finales, se retrasó con problemas el cordobés Facundo Chapur -Torino-. Detrás de Werner y Trucco, quedaron Valentín Aguirre -Chevrolet-, Mauricio Lambiri -Ford- y Nicolás Trosset -Ford-, en el Top 5. Y más atrás, Ebarlín, L.J. Di Palma, M. Canapino, Quijada y De Benedictis, cerraron el lote de los 10 primeros.

Con estos resultados, la grilla de la Final tiene estas 5 filas iniciales: 1- Werner-Craparo, 2- Canapino-Trucco, 3- Ledesma-Agrelo, 4- Aguirre-Todino y 5- Bonelli-Lambiris.

Cadena 3 Motor. Marcelo Ingaramo, enviado especial a Buenos Aires. con fotografías de ACTC Prensa.