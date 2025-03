Anatomía de una parada en boxes: ¿Cómo hacen los equipos para lograrlo en 2s?

Si pasas suficiente tiempo observándolas, un buen ''Pit Stop'' -parada en boxes- de Fórmula 1 se convierte en algo que escuchas, en lugar de ver. Durante una buena parada, entre 2,2 segundos y el récord mundial de 1,80 segundos de McLaren, solo escuchas dos sonidos: el primero son las cuatro pistolas de las ruedas que disparan al unísono para desenroscar las tuercas; el segundo es el disparo siguiente para ajustar las nuevas tuercas en el eje.

Gone in 1.90 seconds ??@redbullracing's pit crew were absolutely on it in Shanghai clocking the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop ?? https://t.co/F2dWiQFMhc#F1 #ChineseGP #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/rm6f0HaqPP