Un ex Racing se transformará en el nuevo entrenador del Internacional de Porto Alegre de Brasil

FOTO: El Internacional quedó eliminado de la Copa Libertadores con el San Pablo.

El ex entrenador de Racing, Luis Zubeldia, tomará las riendas del Internacional de Porto Alegre de Brasil tras haber renunciado al cargo en San Pablo en junio.

Tras un año y dos meses al mando del ´Tricolor´ paulista, el entrenador dejó el cargo en junio de este año luego de 85 partidos dirigidos con 38 victorias, 27 empates y 20 derrotas. Al momento de su renuncia, San Pablo estaba comprometido con el descenso y Zubeldia renunció al perder 2-1 con el Vasco da Gama.

Luego de haber quedado eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores de América con el Flamengo, el Internacional de Porto Alegre acordó la llegada del entrenador argentino para afrontar las 15 fechas restantes del Brasileirao donde el equipo gaúcho se encuentra en el decimotercer lugar, a un punto de la zona de Copa Sudamericana y a cinco del descenso.

El presidente Alessandro Barcellos y el director deportivo argentino del club, Andrés D´Alessandro, pretenden que el entrenador asuma en lo pronto y debute el sábado ante Juventude en el estadio Alfredo Jaconi por la fecha 25 del Brasileirao.