FOTO: TC2000 en Junín: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera

El TC2000 tiene este fin de semana la séptima fecha del campeonato 2025, que se lleva a cabo en el autódromo de Junín, Buenos Aires, que inició este sábado con la clasificación rumbo a la final del domingo.

El campeonato lo tiene a Matías Rossi como líder con 116 puntos, seguido por Emiliano Stang, con 115, y Franco Vivian, con 98.

A qué hora es la carrera del TC2000 en Junín

La fecha comenzó este sábado con la clasificación, de cara a la carrera de este domingo, que inicia sus actividades desde las 12.15 horas.

Cronograma de la fecha de TC2000:

Domingo 31 de agosto

13.25 TC2000: Carrera final (En vivo por TyC Sports)

Dónde ver en vivo el TC2000

La fecha de TC2000 se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por El Trece y TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.