TC2000 en Junín: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera
Se corre este fin de semana la séptima fecha del campeonato de TC2000. Los detalles.
31/08/2025 | 01:09Redacción Cadena 3
FOTO: TC2000 en Junín: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera
El TC2000 tiene este fin de semana la séptima fecha del campeonato 2025, que se lleva a cabo en el autódromo de Junín, Buenos Aires, que inició este sábado con la clasificación rumbo a la final del domingo.
El campeonato lo tiene a Matías Rossi como líder con 116 puntos, seguido por Emiliano Stang, con 115, y Franco Vivian, con 98.
A qué hora es la carrera del TC2000 en Junín
La fecha comenzó este sábado con la clasificación, de cara a la carrera de este domingo, que inicia sus actividades desde las 12.15 horas.
Cronograma de la fecha de TC2000:
Domingo 31 de agosto
- 13.25 TC2000: Carrera final (En vivo por TyC Sports)
Dónde ver en vivo el TC2000
La fecha de TC2000 se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por El Trece y TyC Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué evento se lleva a cabo en Junín?
La séptima fecha del campeonato de TC2000.
¿Quiénes son los líderes del campeonato?
Matías Rossi es el líder con 116 puntos, seguido por Emiliano Stang y Franco Vivian.
¿Cuándo inicia la carrera del TC2000?
La carrera comienza el domingo a las 12.15 horas.
¿Dónde se puede ver la carrera?
Por televisión en El Trece y TyC Sports, y en medios digitales.
¿Qué se realizó este sábado?
Se llevó a cabo la clasificación para la carrera del domingo.
[Fuente: Noticias Argentinas]