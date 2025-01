Sufrida victoria de Argentina en el Mundial de Handball para avanzar de ronda

Los Gladiadores, Selección argentina de handball, consiguieron una sufrida victoria este domingo ante Bahréin por 26-25 en la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Handball y avanzaron a la siguiente ronda del torneo.

Con este triunfo, el combinado albiceleste clasificó en la terca posición del Grupo H, por detrás de Egipto y Croacia, anfitriona del campeonato del mundo junto a Noruega y Dinamarca.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El conjunto comandado por Rodolfo Jung llegaba a este encuentro frente a los asiáticos obligado a ganar debido a las dos derrotas obtenidas ante los egipcios (39-25) y los croatas (33-18), ya que un empate favorecía a Bahréin.

En la primera parte del cotejo, los argentinos no solo mostraron mucha solidez y estuvieron poco erráticos (tuvieron solamente una perdida en dicha etapa) sino que también ocasionaron las equivocaciones de sus rivales para llevarse los primeros 30 minutos de juego con el marcador 16-11 a su favor.

Asimismo, Los Gladiadores saltaron a la segunda mitad del partido con la misma convicción y determinación de avanzar a la siguiente ronda del campeonato y evitar disputar la Copa Presidente (torneo que sirve para definir los puestos del 25º al 32º y al cual la Argentina nunca ingresó) y lograron aumentar la ventaja a 21-15 a falta de 15 minutos para el pitido final.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

No obstante, en poco tiempo y con siete perdidas en total en el segundo tiempo para los criollos, los de Medio Oriente marcaron un parcial de 9-3 e igualaron la contienda 24-24, lo que generó la desesperación del entrenador argentino, en un duelo que parecía estar todo definido.

Sobre el cierre del cotejo, el arquero y capitán albiceleste, Leonel Maciel, intervino en dos ocasiones para evitar que Bahréin se adelante en el mismo y fue decisivo para mantener los ánimos y la concentración de los suyos, que lograron convertir dos tantos y sentenciar el resultado de 26-25.

Por último, Argentina se enfrentará en la próxima fase del Mundial de Handball con un integrante del Grupo C, conformado por Eslovenia, Islandia, Cabo Verde y Cuba.

/Inicio Código Embebido/

A crucial victory for Argentina against Bahrain to claim their main round berth at #CRODENNOR2025 ?????#inspiredbyhandball @CAHandball pic.twitter.com/7oHVyLCsIg