Los Knicks dieron otro golpe en Boston y pusieron contra las cuerdas al campeón

Por segunda noche consecutiva, los New York Knicks dieron un golpe de autoridad en el TD Garden, venciendo a los Boston Celtics por un ajustado 90-91 en el segundo partido de las semifinales del Este de la NBA.

Con este nuevo triunfo, los Knicks toman una ventaja de 0-2 en la serie y llevan la contienda al Madison Square Garden, donde se disputarán el tercer partido este sábado 10 de mayo y el cuarto el lunes 12. Los vigentes campeones de la NBA están contra las cuerdas, y Nueva York sueña con la hazaña.

El guion del encuentro fue un calco del primer duelo (105-108). Los Celtics, que llegaron a dominar por 20 puntos en el tercer cuarto, volvieron a desmoronarse ante la garra de unos Knicks que hicieron historia al convertirse en el primer equipo en remontar déficits de 20 puntos en dos partidos consecutivos de playoffs.

Down by 20 on the road... Watch the @nyknicks entire comeback to take a 2-0 series lead ?? pic.twitter.com/kzQ8I22vdm

Boston repitió sus problemas desde el triple, con un pobre 10 de 40 (25%), y su ofensiva colapsó en el momento decisivo, acertando solo un tiro de campo en los últimos ocho minutos.

Mikal Bridges se consolidó como el héroe defensivo de Nueva York. Tras robarle el balón a Jaylen Brown en la última posesión del primer partido, esta vez despojó a Jayson Tatum en el momento clave, sellando la victoria.

TATUM DUNK FOR THE LEAD ??



Boston leads by 1 looking to even the series on TNT ???? pic.twitter.com/RoPFqIUrTh