Alcaraz y Djokovic avanzaron en el Australian Open y se enfrentarán en cuartos

El español Carlos Alcaraz (3°) y el serbio Novak Djokovic (7°) ganaron sus respectivos partidos correspondientes a los octavos de final del Abierto de Australia y se verán las caras en los cuartos de final.

Alcaraz, que va en busca del único título de Grand Slam que aún no ganó, se vio beneficiado por el retiro del británico Jack Draper (15°) cuando ganaba 7-5 y 6-1.

El español, que viene de terminar el 2024 en un flojo nivel, está demostrando un gran nivel en este Abierto de Australia, donde venció con mucha contundencia a todos sus rivales a excepción del portugués Nuno Borges, que fue el único que le pudo ganar un set.

En los cuartos de final tendrá el cruce más esperado por todos, ya que se las verá con el Novak Djokovic, quien le ganó en sets corridos al checo Jiri Lehecka (24°).

El serbio mostró un gran nivel y le dio pocas oportunidades a un rival que en la previa pintaba para ser una verdadera amenaza y se impuso por 6-3, 6-4 y 7-6(4) después de 2 horas y 39 minutos de juego.

