Se definen los semifinalistas en el Reducido de la Primera Nacional
Este viernes se disputarán tres partidos y el sábado se llevará a cabo el restante. Los equipos luchan por un lugar en las semifinales del Reducido por el ascenso.
FOTO: Deportivo Morón - Colón, uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final del Reducido.
Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- La Primera Nacional está atravesando una fase crucial y este viernes se vivirá una jornada determinante, ya que se conocerán los primeros tres equipos clasificados a las semifinales del Reducido por el ascenso.
El primer partido de los cuartos de final está programado para las 19, cuando Atlanta reciba a Ciudad de Bolívar, buscando hacer valer el triunfo 1-0 que logró como visitante.
Más tarde, a las 21, se disputarán simultáneamente otros dos encuentros. Uno de ellos será entre Tristán Suárez y Gimnasia y Tiro de Salta, y el otro enfrentará a Deportivo Morón contra Colón de Santa Fe.
Ambos partidos de ida culminaron sin goles, lo que beneficia a Tristán Suárez y Deportivo Morón, quienes avanzarán en caso de empate en el global, debido a su mejor posición en la tabla anual.
El último equipo que se clasificará a las semifinales se determinará el sábado, en el encuentro entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que comenzará a las 20. El partido de ida finalizó 1-0 a favor del "Lobo Jujeño", obligando al equipo del sur a ganar para seguir en carrera.
Del Reducido saldrá el segundo y último ascenso a la Primera División, luego de que Godoy Cruz lograra su regreso a la máxima categoría tras vencer a Tristán Suárez en la final hace casi dos semanas.
Lectura rápida
¿Qué se juega este fin de semana?
Se definen los semifinalistas del Reducido de la Primera Nacional.
¿Cuándo se juegan los partidos?
Los partidos se disputan el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre.
¿Qué equipos están en competencia?
Participan Atlanta, Ciudad de Bolívar, Tristán Suárez, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Morón, Colón de Santa Fe, Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy.
¿Cómo se define el ascenso?
El segundo ascenso a la Primera División se definirá a través del Reducido.
¿Qué necesita Deportivo Madryn para avanzar?
Deportivo Madryn debe ganar su partido contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy para seguir en la lucha por el ascenso.
[Fuente: Noticias Argentinas]