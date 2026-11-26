FOTO: Deportivo Morón - Colón, uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final del Reducido.

Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- La Primera Nacional está atravesando una fase crucial y este viernes se vivirá una jornada determinante, ya que se conocerán los primeros tres equipos clasificados a las semifinales del Reducido por el ascenso.

El primer partido de los cuartos de final está programado para las 19, cuando Atlanta reciba a Ciudad de Bolívar, buscando hacer valer el triunfo 1-0 que logró como visitante.

Más tarde, a las 21, se disputarán simultáneamente otros dos encuentros. Uno de ellos será entre Tristán Suárez y Gimnasia y Tiro de Salta, y el otro enfrentará a Deportivo Morón contra Colón de Santa Fe.

Ambos partidos de ida culminaron sin goles, lo que beneficia a Tristán Suárez y Deportivo Morón, quienes avanzarán en caso de empate en el global, debido a su mejor posición en la tabla anual.

El último equipo que se clasificará a las semifinales se determinará el sábado, en el encuentro entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que comenzará a las 20. El partido de ida finalizó 1-0 a favor del "Lobo Jujeño", obligando al equipo del sur a ganar para seguir en carrera.

Del Reducido saldrá el segundo y último ascenso a la Primera División, luego de que Godoy Cruz lograra su regreso a la máxima categoría tras vencer a Tristán Suárez en la final hace casi dos semanas.