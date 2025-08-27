São Paulo rindió un emotivo homenaje a Juan Izquierdo

FOTO: La camiseta de São Paulo en honor a Juan Izquierdo. Foto: Noticias Argentinas

El São Paulo lanzó una camiseta en honor al fallecido futbolista uruguayo Juan Izquierdo.

El elenco brasileño oficializó la campaña en homenaje Izquierdo con un particular video protagonizado por el centro delantero argentino Jonathan Calleri, quien le dedicó unas emotivas palabras. “Se que están pasando un momento muy difícil y queríamos mandarles todas nuestras fuerzas de acá”, cerró Calleri el reel de Instagram.

En el arranque del escrito de redes sociales, el São Paulo manifestó: “se puso otra camiseta, cayó en nuestro suelo, rodeado de nuestra gente. Allí, se ha convertido en parte de nuestra historia”

“Juan Izquierdo, que nos dejó hace exactamente un año, siempre será recordado por la afición tricolor. Esta camiseta honra y perpetúa nuestro respeto y afecto a familiares, amigos y sus seguidores”, cerro el mensaje de redes sociales el São Paulo.

El gesto del club paulista fue recibido con gran emoción por los hinchas, quienes destacaron la sensibilidad de la institución al mantener viva la memoria del defensor uruguayo. De esta manera, la institución brasileña no solo honró su paso por el fútbol, sino que también refuerza el lazo de fraternidad y respeto que une a jugadores, familias e hinchas, más allá de las fronteras.