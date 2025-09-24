Roma se quedó con el triunfo ante Niza en el inicio de la Europa League

La Roma se impuso por 2 a 1 en Francia ante el Niza con goles de Evan Ndicka y Gianluca Mancini, mientras que el Real Betis igualó por 2 a 2 ante el Nottingham Forest gracias a una aparición salvadora de Antony en los minutos finales en el inicio de la Europa League.

El conjunto de Gian Piero Gasperini confirmó su buen momento internacional pocos días después de ganar el derbi ante Lazio en Serie A.

En el arranque del segundo tiempo, Roma resolvió el encuentro en cuestión de segundos: primero Ndicka abrió el marcador y de inmediato Mancini amplió la diferencia, dejando sin reacción al local.

Niza descontó cerca del cierre con un penal convertido por Terem Moffi, pero el tanto no alcanzó para cambiar el desenlace.

Con esta victoria, Roma arranca su participación europea con confianza y ahora se prepara para recibir a Lille, otro rival francés, en la próxima jornada. Niza, en tanto, deberá visitar a Fenerbahçe en Turquía.

La otra nota de la jornada estuvo en Andalucía, en donde Betis y Nottingham Forest protagonizaron un choque intenso que terminó en reparto de puntos.

El equipo de Manuel Pellegrini golpeó primero con un tanto de Bakambu tras una combinación con Antony.

Sin embargo, la reacción inglesa fue inmediata con Igor Jesus: el delantero brasileño marcó dos goles en rápida sucesión, el primero tras una jugada colectiva y el segundo con un cabezazo, para dar vuelta el marcador en apenas minutos.

Incluso, el Forest pudo ampliar la ventaja antes del descanso con un disparo de Hudson-Odoi que dio en el poste y una nueva chance de Igor Jesus frustrada por Pau López.

En el complemento, Betis ofreció pocas respuestas y parecía condenado a la derrota. No obstante, sobre el final, una acción construida entre Cucho Hernández y Marc Roca terminó con la aparición sin marcas de Antony, que selló el 2-2 definitivo.

Con este empate, el equipo español evita iniciar la competencia con una caída en casa y se mantiene en carrera dentro de un grupo exigente.