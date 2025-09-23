Racing: Gustavo Costas mantiene dos incógnitas para recibir a Vélez en la Copa Libertadores

Racing recibirá esta noche a Vélez, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de hacer valer el 1-0 obtenido en la ida y meterse por primera vez en 28 años entre los cuatro mejores de América.

Para este encuentro clave, el director técnico Gustavo Costas ya tendría todo definido menos en la delantera, donde imperan dos incógnitas.

En el arco estará Facundo Cambeses, quien reemplazó a Gabriel Arias luego de las flojas actuaciones que venía teniendo “Gaviota”. En los últimos tres partidos que disputó como titular, el nuevo arquero titular de Racing no recibió goles.

La defensa estará conformada por Franco Pardo, Nazareno Colombo y Santiago Sosa, mientras que en la mitad de la cancha estarán Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra y Gabriel Rojas.

Sin embargo, durante el encuentro se podría dar que Sosa se adelante para integrarse a la mitad de la cancha, mientras que Mura y Rojas retrocederían para conformar una línea de cuatro jugadores abajo.

Finalmente, en la delantera el único que tiene un lugar asegurado es Adrián “Maravilla” Martínez, máximo anotador en esta edición de la Copa Libertadores y autor del gol del triunfo en Liniers.

“Maravilla” estará acompañado por el colombiano Duván Vergara o el uruguayo Gastón Martirena, mientras que Matías Zaracho o Santiago Solari, este último condicionado por una molestia muscular, completarán el 11 titular de Racing.

Así formaría Racing contra Vélez: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Matías Zaracho, Adrián Martínez y Duván Vergara o Gastón Martirena. DT: Gustavo Costas.