Puma Martínez promete un nocaut ante Rodríguez en séptimo round

En el Casino de Buenos Aires, Fernando “Puma” Martínez dio la última conferencia de prensa antes de viajar a Arabia Saudita para enfrentar a Jesse “Bam” Rodríguez por el Campeonato Indiscutido de la categoría supermosca y dejó en claro que la pelea tendrá un desenlace por nocaut en el séptimo round y que su rival se encontrará con la mejor versión de su carrera.

Martínez no dudó en marcar el rumbo del combate que viene: “Jesse 'Bam' Rodríguez se va a encontrar con el mejor Puma Martínez. En la segunda parte de la pelea, no me va a aguantar y habrá nocaut. Para mí en el séptimo”. Con esas palabras, el campeón argentino ratificó su confianza en la preparación realizada y en el desgaste que proyecta provocar en el estadounidense.

El “Puma” remarcó que llega en plenitud física y mental: “No me inquieta nada ya que me estoy preparando para esto, pero sí quiero que llegue ya. La alimentación y el sacrificio me hace que quiera que llegue rápido esto”, afirmó.

A la vez, subrayó: “me preparo con mucha seriedad para esto”. Consciente del alcance histórico del combate, expresó: “siento que esta pelea me puede dejar en la historia grande de Argentina y quiero enaltecer el boxeo argentino aún más, a la altura de otros que lo hicieron grande”.

En su repaso sobre el rendimiento en sus últimas presentaciones, Martínez se mostró convencido: “vengo demostrando que tengo un buen ritmo. Superé a Pacquiao y mi propio récord en golpes”.

A modo de contraste con la presión de un escenario mundial, sostuvo que busca sostener un balance: “trato de estar con mi familia y disfrutar. Eso me ayuda a pasar la ansiedad de la pelea. Pero en cada entrenamiento estoy al 100%”.

Y cerró con una frase de identidad: “somos Boca, no tenemos presión”.

Su entrenador, Rodrigo Calabrese, avaló los dichos de su pupilo y apuntó: “Kazuto Ioka es un supercampeón y Puma le ganó las dos veces. Bam se va a llevar una gran sorpresa por lo que es Puma”.

En tono emotivo, agregó: “luché mucho para que Fernando llegue hasta acá, abrimos muchas puertas, se nos dio con mucho esfuerzo y me llena mucho de orgullo”.

Marcos “Chino” Maidana también respaldó al boxeador argentino y reforzó la expectativa por lo que vendrá: “esta pelea va a subir al Puma y lo va a dejar como número 1 de Argentina. Es más que todo. El Bam no peleó con japoneses como lo hizo el Puma. Va a pelear con alguien de verdad y va a ver lo que es bueno”.