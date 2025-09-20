Puma Martínez promete un nocaut ante Rodríguez en séptimo round
El argentino peleará por el campeonato indiscutido de la categoría supermosca en Arabia Saudita.
20/09/2025 | 20:25Redacción Cadena 3
FOTO: Cartelera de Fernando “Puma” Martínez vs. Jesse “Bam” Rodríguez.
En el Casino de Buenos Aires, Fernando “Puma” Martínez dio la última conferencia de prensa antes de viajar a Arabia Saudita para enfrentar a Jesse “Bam” Rodríguez por el Campeonato Indiscutido de la categoría supermosca y dejó en claro que la pelea tendrá un desenlace por nocaut en el séptimo round y que su rival se encontrará con la mejor versión de su carrera.
Martínez no dudó en marcar el rumbo del combate que viene: “Jesse 'Bam' Rodríguez se va a encontrar con el mejor Puma Martínez. En la segunda parte de la pelea, no me va a aguantar y habrá nocaut. Para mí en el séptimo”. Con esas palabras, el campeón argentino ratificó su confianza en la preparación realizada y en el desgaste que proyecta provocar en el estadounidense.
El “Puma” remarcó que llega en plenitud física y mental: “No me inquieta nada ya que me estoy preparando para esto, pero sí quiero que llegue ya. La alimentación y el sacrificio me hace que quiera que llegue rápido esto”, afirmó.
A la vez, subrayó: “me preparo con mucha seriedad para esto”. Consciente del alcance histórico del combate, expresó: “siento que esta pelea me puede dejar en la historia grande de Argentina y quiero enaltecer el boxeo argentino aún más, a la altura de otros que lo hicieron grande”.
En su repaso sobre el rendimiento en sus últimas presentaciones, Martínez se mostró convencido: “vengo demostrando que tengo un buen ritmo. Superé a Pacquiao y mi propio récord en golpes”.
A modo de contraste con la presión de un escenario mundial, sostuvo que busca sostener un balance: “trato de estar con mi familia y disfrutar. Eso me ayuda a pasar la ansiedad de la pelea. Pero en cada entrenamiento estoy al 100%”.
Y cerró con una frase de identidad: “somos Boca, no tenemos presión”.
Su entrenador, Rodrigo Calabrese, avaló los dichos de su pupilo y apuntó: “Kazuto Ioka es un supercampeón y Puma le ganó las dos veces. Bam se va a llevar una gran sorpresa por lo que es Puma”.
En tono emotivo, agregó: “luché mucho para que Fernando llegue hasta acá, abrimos muchas puertas, se nos dio con mucho esfuerzo y me llena mucho de orgullo”.
Marcos “Chino” Maidana también respaldó al boxeador argentino y reforzó la expectativa por lo que vendrá: “esta pelea va a subir al Puma y lo va a dejar como número 1 de Argentina. Es más que todo. El Bam no peleó con japoneses como lo hizo el Puma. Va a pelear con alguien de verdad y va a ver lo que es bueno”.
Lectura rápida
¿Quién es el protagonista principal de la nota? Fernando “Puma” Martínez es el protagonista principal, quien se prepara para pelear contra Jesse Rodríguez.
¿Qué tipo de pelea esperan tener? Se espera una pelea por el Campeonato Indiscutido de la categoría supermosca, donde Martínez prevé un nocaut.
¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la pelea? La pelea se realizará en Arabia Saudita en una fecha aún no especificada.
¿Qué confianza tiene Martínez antes de la pelea? Martínez tiene confianza total y asegura que noqueará a su rival en el séptimo round.
¿Quiénes apoyan a Martínez en su preparación? Su entrenador Rodrigo Calabrese y Marcos “Chino” Maidana son quienes lo respaldan en su camino hacia la pelea.
[Fuente: Noticias Argentinas]