Pedido de captura contra un barrabrava de Independiente en Berazategui y Muñiz

Durante el partido entre Berazategui y Deportivo Muñiz se confirmó la vigencia de un pedido de captura nacional e internacional contra Federico Jiménez Arguello, señalado como integrante de la barra brava de Independiente.

La causa en su contra lo acusa de lesiones graves agravadas en ocasión de un espectáculo deportivo.

Jiménez Arguello es buscado por haber agredido violentamente a simpatizantes de Universidad de Chile en un enfrentamiento ocurrido tiempo atrás.

La Justicia mantiene activa la orden de captura en su contra, tanto en el ámbito local como en el internacional.

El operativo de seguridad en el duelo de la Primera C contó con controles reforzados a partir de la información sobre la presencia del implicado.

Las autoridades remarcaron que se trata de un caso en seguimiento judicial y que, de ser localizado, quedará inmediatamente a disposición de la Justicia.