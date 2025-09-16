Pedido de captura contra un barrabrava de Independiente en Berazategui y Muñiz
El barra estuvo en los incidentes de Independiente ante Universidad de Chile.
16/09/2025 | 18:55Redacción Cadena 3
FOTO: Federico Jiménez Arguello
Durante el partido entre Berazategui y Deportivo Muñiz se confirmó la vigencia de un pedido de captura nacional e internacional contra Federico Jiménez Arguello, señalado como integrante de la barra brava de Independiente.
La causa en su contra lo acusa de lesiones graves agravadas en ocasión de un espectáculo deportivo.
Jiménez Arguello es buscado por haber agredido violentamente a simpatizantes de Universidad de Chile en un enfrentamiento ocurrido tiempo atrás.
La Justicia mantiene activa la orden de captura en su contra, tanto en el ámbito local como en el internacional.
El operativo de seguridad en el duelo de la Primera C contó con controles reforzados a partir de la información sobre la presencia del implicado.
Las autoridades remarcaron que se trata de un caso en seguimiento judicial y que, de ser localizado, quedará inmediatamente a disposición de la Justicia.
Lectura rápida
¿Qué se anunció durante el partido entre Berazategui y Muñiz?
Se confirmó un pedido de captura nacional e internacional contra Federico Jiménez Arguello.
¿Por qué es buscado Jiménez Arguello?
Por haber agredido a simpatizantes de Universidad de Chile, siendo acusado de lesiones graves agravadas.
¿Qué medidas de seguridad se tomaron?
Se realizaron controles reforzados debido a la posible presencia del implicado en el partido.
¿Qué estatus tiene la orden de captura?
La Justicia mantiene activa la orden de captura a nivel nacional e internacional.
¿Qué sucederá si es localizado?
Jiménez Arguello quedará inmediatamente a disposición de la Justicia.
[Fuente: Noticias Argentinas]