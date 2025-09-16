En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Vélez vs. Racing

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Pedido de captura contra un barrabrava de Independiente en Berazategui y Muñiz

El barra estuvo en los incidentes de Independiente ante Universidad de Chile.

16/09/2025 | 18:55Redacción Cadena 3

FOTO: Federico Jiménez Arguello

Durante el partido entre Berazategui y Deportivo Muñiz se confirmó la vigencia de un pedido de captura nacional e internacional contra Federico Jiménez Arguello, señalado como integrante de la barra brava de Independiente.

La causa en su contra lo acusa de lesiones graves agravadas en ocasión de un espectáculo deportivo.

Jiménez Arguello es buscado por haber agredido violentamente a simpatizantes de Universidad de Chile en un enfrentamiento ocurrido tiempo atrás.

La Justicia mantiene activa la orden de captura en su contra, tanto en el ámbito local como en el internacional.

El operativo de seguridad en el duelo de la Primera C contó con controles reforzados a partir de la información sobre la presencia del implicado.

Las autoridades remarcaron que se trata de un caso en seguimiento judicial y que, de ser localizado, quedará inmediatamente a disposición de la Justicia.

Lectura rápida

¿Qué se anunció durante el partido entre Berazategui y Muñiz?
Se confirmó un pedido de captura nacional e internacional contra Federico Jiménez Arguello.

¿Por qué es buscado Jiménez Arguello?
Por haber agredido a simpatizantes de Universidad de Chile, siendo acusado de lesiones graves agravadas.

¿Qué medidas de seguridad se tomaron?
Se realizaron controles reforzados debido a la posible presencia del implicado en el partido.

¿Qué estatus tiene la orden de captura?
La Justicia mantiene activa la orden de captura a nivel nacional e internacional.

¿Qué sucederá si es localizado?
Jiménez Arguello quedará inmediatamente a disposición de la Justicia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho