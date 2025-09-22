En vivo

Belgrano vs. Newell´s

Argentina

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

Estadio 3

Belgrano vs. Newell´s

Rosario

La Última Jugada

Estudiantes vs. Def. y Justicia

La Plata

Una noche más

Melina Uliarte

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

Especiales temáticos

Deportes

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder de la Serie A

Fue por 3 a 2 en el marco de la cuarta fecha de la competencia italiana.

22/09/2025 | 19:20Redacción Cadena 3

FOTO: Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder de la Serie A.

El Napoli, vigente campeón de la liga italiana, consiguió un triunfo ajustado pero valioso por 3 a 2 ante Pisa en el estadio Diego Armando Maradona, quedando como único líder de la Serie A con puntaje perfecto tras cuatro fechas disputadas.

Los goles del “Gli Azzurri” fueron convertidos por el mediocampista Billy Gilmour en la primera parte, el defensor Leonardo Spinazzola y el delantero Lorenzo Lucca en el complemento.

Pisa, recién ascendido y una de las revelaciones de este inicio de temporada, logró complicar al campeón con tantos del delantero Mbala Nzola, de penal, y del juvenil brasileño Lorran Lucas sobre el final.

Pese a la derrota, el equipo visitante dejó una buena imagen en su visita a Nápoles, aunque sigue en el decimonoveno puesto con solo un punto y en zona de descenso.

Con esta victoria, el Napoli es el único club que ganó sus cuatro encuentros en el arranque del campeonato, consolidando su candidatura al bicampeonato.

El equipo de Antonio Conte visitará en la quinta fecha de la Serie A al Milán el domingo a las 15.45 (hora argentina), mientras que ese mismo día, Pisa recibirá a la Fiorentina a las 10 de la mañana.

Lectura rápida

¿Cuál fue el resultado del partido? Napoli derrotó a Pisa por 3 a 2.

¿Quién convirtió los goles del Napoli? Los goles fueron de Billy Gilmour, Leonardo Spinazzola y Lorenzo Lucca.

¿Cómo le fue a Pisa en el partido? Pisa perdió, pero mostró una buena imagen, anotando dos goles.

¿Qué posición ocupa Pisa en la tabla? Pisa está en el decimonoveno puesto con solo un punto.

¿Cuándo juega Napoli su próximo partido? Juega contra Milán el domingo a las 15.45 (hora argentina).

[Fuente: Noticias Argentinas]

