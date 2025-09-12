Mario Moccia: "El deporte también es un instrumento para la integración"

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) son el máximo evento multideportivo nacional de Argentina, diseñado para reunir a atletas de alto rendimiento de las 24 jurisdicciones del país.

El presidente del del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, habló con Cadena 3 y destacó la importancia de los Juegos Jadar como una plataforma para la integración de personas con discapacidad. "El desafío es poder hacer en forma sistemática esta competencia nacional con los mejores deportistas de Argentina, representando a su provincia", afirmó.

Explicó que estos Juegos tienen como objetivo ser un evento preparatorio para los Juegos Sudamericanos de 2026. Moccia señaló que "el deporte también es un instrumento para la integración" y subrayó que "el deporte es uno solo, no importa las características de quien los practica".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La planificación de los Juegos Jadar incluye una competencia cada cuatro años, posterior a los Juegos Olímpicos y previa a los Juegos Sudamericanos. "Por eso la sede de estos Juegos en esta ciudad, que permite hacer una prueba de lo que va a ser el año que viene la competencia", añadió el presidente del Comité Olímpico Argentino.

Jadar es una competencia inclusiva que abarca disciplinas olímpicas y paralímpicas, organizada conjuntamente por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (COPAR), con el objetivo de promover el deporte de élite, iniciar el ciclo olímpico y servir como antesala a eventos regionales como los Juegos Odesur 2026.

Este torneo desplaza a los tradicionales Juegos Nacionales Evita y se disputará cada cuatro años, con financiamiento a cargo del gobierno provincial de la sede.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La primera edición se celebra en Rosario hasta el 14 de septiembre, con subsedes en Santa Fe capital y Rafaela. Participan más de 3.000 deportistas en 58 disciplinas deportivas (como atletismo, natación, vóley playa, boxeo y muchas más, tanto convencionales como adaptadas), lo que lo convierte en un hito histórico para el deporte argentino.

El evento incluye un Fan Fest gratuito en el Parque de la Independencia, congresos educativos sobre valores olímpicos y transmisiones en vivo por TV e internet para un alcance nacional. Hoy, 12 de septiembre, se disputan competencias clave como finales en vóley playa y boxeo, con medallas ya entregadas a delegaciones como la de Santa Fe.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Jorge Parodi.