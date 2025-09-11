Rosario vibra con los Juegos Jadar: deporte y familias al aire libre

Rosario se transformó esta semana en el epicentro del deporte nacional con la realización de los Juegos Hadar 2025, los primeros en su tipo, que combinan competencias de alto rendimiento con actividades recreativas abiertas a toda la comunidad. Con más de 3.000 atletas de todo el país compitiendo en 58 disciplinas —41 olímpicas y 11 paralímpicas—, el evento también ofrece una propuesta paralela que convierte a la ciudad en una verdadera fiesta deportiva.

En plena cobertura desde el predio donde se realiza el FanFest, el móvil de Cadena 3 Rosario fue testigo de una jornada repleta de movimiento, actividades y familias disfrutando del día soleado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Una de las paradas obligadas es el FanFest, ubicado sobre el bulevar Oroño —entre Dante Alighieri y calle 27—, donde chicos, chicas y adultos pueden participar de actividades deportivas de forma gratuita. Desde escalada deportiva hasta handball, pasando por golf, rugby y otras disciplinas, el espacio está pensado para que las familias interactúen, jueguen y aprendan de forma recreativa.

"Esto se parece mucho a lo que vimos en los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022", comentó uno de los niños entrevistados, quien estaba por probar la escalada por primera vez. Otras familias de Rosario y visitantes de Brasil que se acercaron a pasar el Día del Maestro —feriado educativo— en un entorno distinto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, el FanFest incluye espacios de juegos con patrocinadores oficiales, puestos de hidratación gratuita, baños públicos, zonas de descanso y acceso libre a pie o con bicicletas. Todo el predio se encuentra abierto hasta las 20.

Los Juegos Jadar comenzaron este martes y se extenderán hasta el 14 de septiembre. El acto inaugural incluyó un show con efectos visuales y fuegos artificiales que acompañaron la entrada de los atletas. La primera competencia oficial fue un partido de beach vóley femenino entre Mendoza y Santa Fe, en lo que se anticipaba como un duelo muy parejo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con una combinación de deporte de alto rendimiento, espectáculos, participación ciudadana e inclusión, Rosario se consolida como una ciudad modelo para eventos deportivos integrales. Mientras los atletas compiten por la gloria, las familias disfrutan de una experiencia única.

Informe de Agostina Meneghetti.