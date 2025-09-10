En vivo

Estadio 3 Notas

"El deporte tiene la magia de emocionar", dijo la medallista Cecilia Carranza

Oriunda de Rosario y medallista de oro en los JJOO de Río 2016, se mostró conmovida por el cariño del público. “Me sigue demostrando todo lo lindo que genera el deporte”, dijo a Cadena 3 Rosario.

10/09/2025 | 18:49Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Olímpica y rosarina: Cecilia Carranza dijo presente en los Juegos Jadar.

  1. Audio. Cecilia Carranza, en Jadar: "El deporte tiene la magia de emocionar".

    Estadio 3

    Episodios

Rosario vive a pleno los Juegos Hadar, un evento que no solo muestra talento deportivo, sino también historias de inspiración, esfuerzo y conexión humana. En medio de la premiación de disciplinas como Pentatlón Moderno y Tiro con Arco, desde el FanFest,Cecilia Carranza, la reconocida regatista olímpica y referente del deporte argentino, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario.

Carranza, oriunda de Rosario y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, se mostró conmovida por el cariño del público. “Me sigue demostrando todo lo lindo que genera el deporte. Es transmitir emociones, es darle una alegría a alguien que ni siquiera te conoce”, expresó con gratitud.

Durante la entrevista, un gesto espontáneo marcó el inicio de la charla: una joven se acercó tímidamente para saludarla y expresarle su admiración. Este tipo de encuentros, según Carranza, le dan sentido a sus años de esfuerzo. “Cuando alguien me dice: ‘Gracias, cuando te vi en tal competencia yo estaba pasando por un mal momento y me ayudaste’, todo cobra un sentido diferente. No es solo para vos, se expande.”

Además, Cecilia destacó la importancia de eventos como los Juegos Hadar para la ciudad y para los jóvenes atletas. “La ceremonia de inauguración fue hermosa, de muy buen nivel. Rosario está mostrando todo lo lindo que tiene y se está entrenando para los Juegos Odesur 2026”, señaló. 

En ese sentido, comparó el compromiso de la ciudad con el entrenamiento deportivo: “Cuando Rosario se comprometió a hacer estos juegos, fue como decir: me voy a entrenar para hacerlo lo mejor posible”.

El FanFest, espacio gratuito donde se desarrolla gran parte de la actividad social y cultural del evento, permite a la comunidad rosarina acercarse a las diferentes disciplinas, muchas de ellas poco conocidas. “Quizás no sabés de qué se trata cierto deporte, pero lo están practicando en tu barrio. Esta es la oportunidad para mirar, descubrir y quién sabe, capaz lo terminás practicando”, señaló Menegheti durante la cobertura.

Los Juegos Jadar, además de ser un semillero para futuras figuras del deporte, son una plataforma para estrechar lazos entre la comunidad y los atletas. Si hasta una campeona olímpica se emociona con el afecto del público, ¿cómo no va a ser importante para quienes hoy están dando sus primeros pasos?

Informe de Agostina Menghetti.

