De norte a sur: estos son los escenarios de los Juegos JADAR 2025

La primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento se desarrollará del martes 9 al domingo 14 de septiembre en la provincia de Santa Fe, con Rosario como sede principal y las ciudades de Santa Fe capital y Rafaela como subsedes. La competencia reunirá a 2.489 deportistas de todo el país que participarán en 55 disciplinas, 41 olímpicas y 14 paralímpicas.

El evento contará con la presencia de delegaciones de los 24 distritos argentinos. Los atletas estarán acompañados por cientos de entrenadores y un cuerpo de más de 500 jueces, garantizando la organización y la competitividad al máximo nivel.

En Rosario se concentrarán 44 disciplinas. El Predio Ferial (ex Rural) albergará taekwondo, para taekwondo, judo, para judo, levantamiento de pesas, para levantamiento de pesas, tenis de mesa, para tenis de mesa, karate, boxeo, voleibol y handball de playa. En el Estadio Municipal se disputarán atletismo y para atletismo, patinaje artístico y de velocidad.

El Hipódromo será escenario del béisbol 5 y el tiro con arco, mientras que en la Plaza de las Ciencias se jugará básquet 3x3. Gimnasia y Esgrima recibirá hockey, rugby 7 y tenis; Newell’s Old Boys será sede de handball, tiro deportivo y para tiro deportivo; Rosario Central alojará bádminton y básquet en silla de ruedas.

En el Club Provincial se desarrollarán las competencias de gimnasia artística, en trampolín y rítmica, lucha, wushu kungfu y boccia. En la sede country se disputarán natación artística y polo acuático. Además, Universitario será sede de esgrima; Jockey Club de golf, ecuestre, para ecuestre y pentatlón moderno; Huracán de pelota; Náutico de voleibol; Pueyrredón de squash y el Museo de la Ciudad de ajedrez.

En la ciudad de Santa Fe capital, la Laguna Setúbal recibirá las pruebas de remo y para remo, canotaje y para canotaje, mientras que el triatlón y el para triatlón se desarrollarán en la zona de la costanera.

Rafaela será subsede de las competencias de ciclismo. La Ruta Nacional 34 albergará ciclismo de ruta y para ciclismo de ruta; el velódromo Héctor Cassina recibirá ciclismo de pista y para ciclismo de pista; y el autódromo local será escenario del ciclismo de montaña.

La distribución de participantes abarca a todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con delegaciones destacadas de Buenos Aires (590 atletas), Santa Fe (448), Ciudad de Buenos Aires (294) y Córdoba (259). Entre las jurisdicciones con menor representación figuran Chaco (9), La Rioja, Santiago del Estero y Santa Cruz (15 cada una).

De esta manera, la provincia de Santa Fe será epicentro del deporte de alto rendimiento argentino, con un certamen que reunirá a los principales exponentes del país en disciplinas olímpicas y paralímpicas.