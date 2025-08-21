Javkin y los Juegos Jadar: "Es como el inicio del ciclo olímpico para Argentina"

Rosario se prepara para recibir la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, conocidos como Juegos Jadar, que se llevarán a cabo del 9 al 14 de septiembre. Este evento contará con la participación de más de 3,500 atletas de todo el país en 63 disciplinas deportivas, tanto olímpicas como paralímpicas.

El intendente Pablo Javkin destacó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, la importancia de estos juegos, afirmando que "nunca había pasado" algo similar en la historia de la ciudad.

"Es como el inicio del ciclo olímpico para Argentina", subrayó. Javkin también agradeció a los clubes y federaciones por su colaboración en la organización del evento, que se desarrollará en 15 escenarios diferentes.

Informe de Juan Cruz Albergoli.