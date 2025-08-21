En vivo

Siempre Juntos Rosario Notas

Javkin y los Juegos Jadar: "Es como el inicio del ciclo olímpico para Argentina"

El intendente celebró el desarrollo del evento en la ciudad. La actividad tendrá lugar del 9 al 14 de septiembre.

21/08/2025 | 11:24

FOTO: Rosario se prepara para recibir los Juegos Jadar.

  1.

    Audio. Javkin y los Juegos Jadar: "Es como el inicio del ciclo olímpico para Argentina"

    Siempre Juntos Rosario

    Episodios

Rosario se prepara para recibir la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, conocidos como Juegos Jadar, que se llevarán a cabo del 9 al 14 de septiembre. Este evento contará con la participación de más de 3,500 atletas de todo el país en 63 disciplinas deportivas, tanto olímpicas como paralímpicas.

El intendente Pablo Javkin destacó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, la importancia de estos juegos, afirmando que "nunca había pasado" algo similar en la historia de la ciudad.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Es como el inicio del ciclo olímpico para Argentina", subrayó. Javkin también agradeció a los clubes y federaciones por su colaboración en la organización del evento, que se desarrollará en 15 escenarios diferentes.

Informe de Juan Cruz Albergoli.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Rosario?
La primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, conocidos como Juegos Jadar.

¿Quién destacó la importancia de los juegos?
El intendente Pablo Javkin.

¿Cuándo se desarrollarán los Juegos Jadar?
Del 9 al 14 de septiembre.

¿Dónde se llevará a cabo el evento?
En Rosario, con subsedes en Santa Fe capital y Rafaela.

¿Cuántos atletas participarán?
Más de 3,500 atletas de todo el país.

