Empezaron los Juegos JADAR 2025 en Rosario

"No solo nos posicionan como la ciudad del deporte, sino que traccionan turismo”, aseguró la funcionaria municipal Alejandra Mattheus.
09/09/2025
Rosario se convierte en la sede principal de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, conocidos como Juegos JADAR, que comenzaron este martes y se extenderán hasta el 14 de septiembre. Este evento deportivo reúne a aproximadamente 3.000 atletas de todo el país, quienes competirán en 58 disciplinas, de las cuales 41 son olímpicas y 11 paraolímpicas. El certamen comenzó con el partido de beach vóley femenino entre Mendoza y Santa Fe, que prometía ser un encuentro muy parejo.
La secretaria de Deportes municipal, Alejandra Mattheus, enfatizó la importancia de estos eventos para la ciudad: "No solo nos posicionan como la ciudad del deporte, sino que traccionan turismo y eso es muy importante también para la ciudad". Agregó que la jornada incluye una variedad de actividades y que este martes por la noche se llevará a cabo la ceremonia de apertura y un Fan Fest que estará disponible hasta el domingo, con entrada libre y gratuita.
Mattheus también informa sobre la colaboración de ocho clubes en la organización del evento y la participación de las ciudades de Santa Fe Capital y Rafaela. "Nos pareció una muy buena instancia esta para empezar a trabajar en sinergia y ser un evento multisede", señaló.
Respecto a la infraestructura de Rosario, Mattheus afirmó que la ciudad está preparada para albergar eventos de gran magnitud. "Rosario tiene un gran expertise en materia de organización de eventos deportivos y no es casual que el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico nos hayan elegido como sede del primer Juego JADAR", aseguró. Además, mencionó los proyectos en curso, como una arena multipropósito para 10.000 personas y un centro acuático que se están construyendo de cara a los Juegos Odesur de 2026.
Informe de Juan Cruz Albergoli.
