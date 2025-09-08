Juegos JADAR 2025: comienza la gran fiesta del deporte argentino en Rosario
La primera edición se pone en marcha este martes. El deporte amateur olímpico y paralímpico de nuestro país están de celebración.
08/09/2025 | 11:43Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Estadios y escenarios listos para los Juegos JADAR 2025.
Los Juegos JADAR 2025 ponen primera este martes en Rosario en una cita que unirá al deporte amateur olímpico y paralímpico de nuestro país en una fiesta plena. Serán días de celebración en las tres sedes del evento: Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Por primera vez, por una iniciativa conjunta del Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico de nuestro país, todas las provincias y las disciplinas olímpicas y paralímpicas se reunirán en un mismo lugar. La cita se llevará a cabo en estadios y espacios deportivos, principalmente de Rosario, buscando dar el primer paso hacia el sueño compartido de competir en un Juego Olímpico.
Los Juegos JADAR (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento) -que en su primera edición se realizarán desde el 9 hasta el 14 de septiembre- son el máximo evento multideportivo que tendrá Argentina, y se disputarán cada cuatro años. Es el primer escalón hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, después vendrán los Sudamericanos y posteriormente, en 2027, los Panamericanos de Lima. Se disputarán 58 disciplinas, 41 olímpicas y 11 paralímpicas. Participarán más de 3000 atletas convencionales y adaptados.
A su vez, Rosario se jacta de ser la ciudad del deporte y razones no le faltan. El epicentro de los Juegos será el Parque Independencia y en la ex Rural habrá 12 deportes. También tendrá lugar un fan Fest sobre el Boulevard Oroño, pero además habrá escenarios dispuestos en diversas zonas de la ciudad.
En total serán 37 escenarios, mientras que 12 deportes se repartirán entre Santa Fe y Rafaela. En Santa Fe se desarrollarán remo, canotaje, paracanotaje, triatlón y paratriatlón. En Rafaela estarán las disciplinas sobre ruedas, moutain bike, ciclismo pista, paraciclismo pista y paraciclismo ruta.
La ceremonia inaugural tendrá lugar en el Monumento a la Bandera este martes a las 20. El deporte amateur encenderá una llama que ojalá ilumine el esfuerzo de deportistas y disciplinas casi siempre olvidadas y postergadas por falta apoyo y de ideas.
Lectura rápida
¿Qué son los Juegos JADAR 2025?
Los Juegos JADAR 2025 son un evento que unirá el deporte amateur olímpico y paralímpico en Argentina, que se llevará a cabo del 9 al 14 de septiembre.
¿Quién organiza los Juegos JADAR 2025?
El evento es organizado por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico de Argentina.
¿Cuándo se celebran los Juegos JADAR 2025?
Los Juegos JADAR 2025 se celebrarán del 9 al 14 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
¿Dónde se llevará a cabo el evento?
El evento se llevará a cabo en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con el epicentro en el Parque Independencia de Rosario.
¿Por qué son importantes los Juegos JADAR 2025?
Son el máximo evento multideportivo de Argentina y el primer escalón hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con la participación de más de 3000 atletas.