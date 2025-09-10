Esteban Silva: del diagnóstico cardíaco a la línea de tiro, hoy en Jadar

En el marco de los Primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), que se desarrollan en el Parque Independencia, surgen historias que van más allá de los podios. Una de ellas es la de Esteban Silva, un joven arquero de 20 años que encontró en el deporte una forma de reconstruirse luego de un duro diagnóstico de salud.

Esteban compite actualmente con la selección argentina de tiro con arco, disciplina a la que llegó casi por casualidad, pero que hoy es parte esencial de su vida. Desde el predio, compartio en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, en las finales de tiro con arco desarrolladas en el Hipódromo rosarino.

“Empecé en 2019 por un problema en el corazón que me hizo parar con todos los deportes de alto esfuerzo”, relató Esteban. Antes de ese giro inesperado, practicaba taekwondo —donde llegó a cinturón rojo—, básquet y fútbol en su barrio. Pero un diagnóstico a los 12 años cambió todo: un esfuerzo físico intenso podía generarle una obstrucción en la arteria coronaria, con riesgo de preinfarto.

Lejos de rendirse, Esteban decidió buscar nuevas alternativas: “Nunca fue una opción dejar el deporte. Había que buscar alguno que se adapte a esta situación, pero siempre siendo deportista”. Fue entonces cuando, por coincidencia, descubrió que a pocas cuadras de su casa había un club de tiro con arco. Lo probó y no tardó en engancharse.

“El tiro con arco es un deporte repetitivo. El objetivo es tratar de repetir el mismo disparo la mayor cantidad de veces. Me fue enganchando mientras lo iba practicando”, contó. A diferencia de otros deportes, el tiro con arco no impone límites físicos ni de edad. “Podés estar en silla de ruedas, ser parapléjico... hay una forma de adaptarlo a tus condiciones y poder estar en la línea de tiro con cualquier persona”, explicó con convicción.

Esteban forma parte de una camada de jóvenes que representó a la Argentina en los Juegos Suramericanos Juveniles de Asunción, y ahora se destaca en los Juegos Jadar, donde su testimonio sirve de inspiración para muchos.

Más allá del alto rendimiento, su mensaje apunta también a visibilizar el deporte: “Queremos que más gente vea que el tiro con arco es un deporte más dentro de lo que hay en Argentina, y ofrecerles eso a las personas para que prueben algo nuevo”.

Informe de Agostina Meneghetti.