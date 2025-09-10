En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Música

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Estadio 3 Notas

Esteban Silva: del diagnóstico cardíaco a la línea de tiro, hoy en Jadar

En el marco de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), que se desarrollan en el Parque Independencia, surgen historias que van más allá de los podios. Emocionante relato en Cadena 3.      

10/09/2025 | 19:03Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Esteban Silva: del diagnóstico cardíaco a la línea de tiro, hoy en Jadar Rosario.

  1.

    Audio. Esteban Silva: del diagnóstico cardíaco a la línea de tiro, hoy en Jadar Rosario.

    Estadio 3

    Episodios

En el marco de los Primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar), que se desarrollan en el Parque Independencia, surgen historias que van más allá de los podios. Una de ellas es la de Esteban Silva, un joven arquero de 20 años que encontró en el deporte una forma de reconstruirse luego de un duro diagnóstico de salud.

Esteban compite actualmente con la selección argentina de tiro con arco, disciplina a la que llegó casi por casualidad, pero que hoy es parte esencial de su vida. Desde el predio, compartio en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, en las finales de tiro con arco desarrolladas en el Hipódromo rosarino.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Empecé en 2019 por un problema en el corazón que me hizo parar con todos los deportes de alto esfuerzo”, relató Esteban. Antes de ese giro inesperado, practicaba taekwondo —donde llegó a cinturón rojo—, básquet y fútbol en su barrio. Pero un diagnóstico a los 12 años cambió todo: un esfuerzo físico intenso podía generarle una obstrucción en la arteria coronaria, con riesgo de preinfarto.

Lejos de rendirse, Esteban decidió buscar nuevas alternativas: “Nunca fue una opción dejar el deporte. Había que buscar alguno que se adapte a esta situación, pero siempre siendo deportista”. Fue entonces cuando, por coincidencia, descubrió que a pocas cuadras de su casa había un club de tiro con arco. Lo probó y no tardó en engancharse.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El tiro con arco es un deporte repetitivo. El objetivo es tratar de repetir el mismo disparo la mayor cantidad de veces. Me fue enganchando mientras lo iba practicando”, contó. A diferencia de otros deportes, el tiro con arco no impone límites físicos ni de edad. “Podés estar en silla de ruedas, ser parapléjico... hay una forma de adaptarlo a tus condiciones y poder estar en la línea de tiro con cualquier persona”, explicó con convicción.

Esteban forma parte de una camada de jóvenes que representó a la Argentina en los Juegos Suramericanos Juveniles de Asunción, y ahora se destaca en los Juegos Jadar, donde su testimonio sirve de inspiración para muchos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Más allá del alto rendimiento, su mensaje apunta también a visibilizar el deporte: “Queremos que más gente vea que el tiro con arco es un deporte más dentro de lo que hay en Argentina, y ofrecerles eso a las personas para que prueben algo nuevo”.

Informe de Agostina Meneghetti.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho