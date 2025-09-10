Santa Fe vive un arranque histórico de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) se consolidan como una verdadera celebración del deporte amateur en el país, reuniendo a 3.000 deportistas de las 24 provincias en 55 disciplinas.

Este evento, que se desarrolla en Rosario, Rafaela y Santa Fe hasta el próximo domingo, es un paso clave hacia los Juegos Olímpicos y promueve la integración entre deportistas convencionales y adaptados.

El Parque de la Independencia fue el epicentro de esta fiesta deportiva, donde más de 4.000 niños tuvieron la oportunidad de conocer y practicar deportes como fútbol y básquetbol. Los JADAR no solo destacan por su competitividad, sino también por las historias de superación que emergen de sus protagonistas.

Un ejemplo inspirador es el de Constanza Garrone, tenista de mesa en silla de ruedas, quinta en el ranking mundial y representante de Buenos Aires. A los 14 años, Constanza sufrió un grave accidente que la llevó a estar internada un mes en el Hospital Garrahan. Hoy, con 26 años, no solo compite en alto nivel, sino que estudió psicología y trabaja en la sección de rehabilitación del mismo hospital que le salvó la vida.

Otra historia que captó la atención es la de Damián Jajarabilla, un marplatense que, junto a su novia Alisa Sarabia, conquistó la medalla de oro en tiro con arco. Jajarabilla clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, marcando un hito tras 36 años de ausencia argentina en esta disciplina.

El presidente del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, destacó a Cadena 3 la importancia de los JADAR: "El desafío es realizar esta competencia nacional de forma sistemática, junto al Comité Paralímpico, para que el deporte sea un instrumento de integración. Queremos demostrar que el deporte es uno solo, sin importar las características de quienes lo practican". Moccia subrayó que el objetivo es consolidar este evento cada cuatro años, entre los Juegos Olímpicos.

Con un espíritu de inclusión y superación, los JADAR no solo preparan a los atletas para competencias internacionales, sino que también inspiran a miles de jóvenes a acercarse al deporte. Hasta el domingo, Rosario, Rafaela y Santa Fe seguirán siendo el escenario de esta vibrante muestra de talento y pasión argentina.

Informe de Jorge Parodi.