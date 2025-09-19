Lanús le ganó a Platense por 2-1 y se acercó a la punta de la zona B

Lanús derrotó a Platense por 2 a 1 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Los goles del triunfo del local fueron convertidos por el defensor José Canale, a los 37 minutos del primer tiempo, y el delantero Lautaro Acosta, en 45 minutos, mientras que Ronaldo Martínez descontó en el cuarto minuto de descuento, con un gran tiro libre.

Con el triunfo, el “Granate” alcanzó el cuarto puesto de la zona B, con 16 unidades, mientras que el conjunto de Cristian “Kily” González es undécimo con nueve puntos.

En la próxima fecha, los dirigidos por Mauricio Pellegrino deberán visitar a Instituto, el próximo domingo 28 de septiembre a partir de las 20:15 horas, mientras que el “Calamar” jugará con San Martín de San Juan, el viernes 26 a las 19:00.

La primer llegada del encuentro fue de la visita, en el segundo minuto de partido, con una volea del delantero Ronaldo Martínez, que buscó un remate bajo y cruzado, contenido por el arquero Nahuel Losada.

En siete minutos, un centro del lateral Armando Méndez fue cabeceado por el mediocampista Franco Watson, desde el área chica, aunque su tiro se fue ancho.

Lanús abrió el marcador a los 37 minutos de la primera etapa, con un tiro libre del volante Franco Watson que llegó al segundo palo y, luego de algunos cabezazos, fue empujado al gol por el defensor José Canale.

Platense se acercó al gol en 41 minutos, cuando un tiro libre al segundo palo fue rematado de cabeza por el defensor Ignacio Vázquez, aunque su tiro fue desviado por Losada sobre su palo izquierdo.

El segundo gol de la noche llegó en 45 minutos, con un desborde por derecha del delantero Alexis Canelo, luego de desprenderse de un marcador con un empujó, para meter un centro bombeado al segundo palo, que habilitó la aparición libre de marca del veterano atacante Lautaro Acosta, que empujó de cabeza al 2-0.

Platense tuvo la primera del segundo tiempo en 20 minutos, luego de un centro preciso del extremo Guido Mainero que fue cabeceado por el delantero Ignacio Schor, sin fuerza ni dirección y contenido fácilmente por Losada.

Lanús llegó a los 40 minutos, con un centro desde la derecha que fue empujado por el delantero Thomas De Martis, aunque el atacante de 17 años no tuvo precisión.

El “Calamar” descontó en el cuarto minuto de descuento, con un gran remate de tiro libre del delantero Ronaldo Martínez, que impactó en el travesaño antes de ingresar por el poste derecho del arquero local.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura 2025.

Zona B.

Fecha 9.

Lanús – Platense.

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Fabrizio Llobet.

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Nicolás Morgantini; Lautaro Acosta, Gonzalo Pérez, Franco Watson, Facundo Sánchez; Walter Bou, Alexis Canelo. DT: Mauricio Pellegrino.

Platense: Andrés Desabato; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Celias Ingenthron; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ignacio Schor, Ronaldo Martínez. DT: Cristian González.

Goles en el primer tiempo: 37m. José Canale (L) y 45m. Lautaro Acosta (L).

Gol en el segundo tiempo: 49m. Ronaldo Martínez (P).

Cambios en el segundo tiempo: 12m. Eduardo Salvio por Lautaro Acosta (L) y Dylan Aquino por Franco Watson (L); 19m. Leonel Picco por Celias Ingenthron (P) y Franco Minerva por Franco Zapiola (P); 21m. Agustín Cardozo por Facundo Sánchez (L); 28m. Maximiliano Rodríguez por Franco Baldassarra (P); 33m. Marcelino Moreno por Alexis Canelo (L) y Thomas De Martis por Walter Bou (L); 37m. Augusto Lotti por Ignacio Schor (P) y Enzo Roldan por Ignacio por Rodrigo Herrera (P).