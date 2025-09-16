En vivo

Deportes

Independiente llegó a un acuerdo con Gustavo Quinteros y debutaría en el clásico ante Racing

El ex entrenador de Vélez arribará este jueves a Buenos Aires y estará presente en un palco ante San Lorenzo el domingo.

16/09/2025 | 12:49Redacción Cadena 3

FOTO: Gustavo Quinteros viene de dirigir Gremio de Porto Alegre.

Independiente llegó a un acuerdo verbal con Gustavo Quinteros para que se convierta en el nuevo entrenador del equipo e iniciaría su ciclo ante Racing en el clásico de Avellaneda del próximo domingo en el estadio Presidente Perón.

Luego de un año y cinco meses, el entrenador Julio César Vaccari renunció el sábado a su cargo tras la derrota ante Banfield y la dirigencia del "Rojo" se movió rápido para cerrar a su reemplazante, que sería Quinteros, de último paso por Gremio de Porto Alegre de Brasil y campeón con Vélez en la Liga Profesional del último semestre del año pasado.

El ex entrenador de la selección de Bolivia viajará de la ciudad estadounidense de Miami a Buenos Aires este miércoles y, al llegar el jueves a la Argentina, firmará contrato hasta diciembre de 2026 con Independiente. El santafesino de 60 años estará presente en un palco el domingo ante San Lorenzo donde dirigirán los directores técnicos de la Reserva, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

El lunes próximo, 22 de septiembre, iniciará el ciclo del ex jugador de San Lorenzo al mando de Independiente y su debut será, nada más y nada menos, que en el clásico de Avellaneda ante Racing que tendrá lugar el próximo domingo 28 en el estadio Presidente Perón desde las 15.15 horas.

Lectura rápida

¿Qué ocurrirá con Independiente?
El equipo tiene un nuevo entrenador, Gustavo Quinteros, quien iniciará su ciclo ante Racing.

¿Quién es el nuevo entrenador?
El nuevo entrenador es Gustavo Quinteros, ex DT de Vélez y la selección boliviana.

¿Cuándo debutará Quinteros?
Su debut será el próximo domingo 28 en el clásico ante Racing.

¿Dónde firmará contrato?
Quinteros firmará su contrato en Buenos Aires al llegar desde Miami.

¿Quiénes dirigirán ante San Lorenzo?
Los directores técnicos interinos serán Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

