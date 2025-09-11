En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Hinchas rosarinos no podrán entrar a la cancha por realizar pintadas

Son 10 los hinchas de Rosario Central y Newell’s a los que el Ministerio de Seguridad de la Nación les aplicó el derecho de admisión por vandalismo.

11/09/2025 | 11:38Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Las hinchadas de Rosario Central y Newell's.

El Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, aplicó la medida de Restricción de Concurrencia Administrativa por el plazo de seis meses a diez personas identificadas en la ciudad de Rosario, quienes fueron detenidas en el marco de procedimientos realizados el pasado 21 de agosto por la Policía de la Provincia de Santa Fe.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las personas sancionadas fueron detenidas mientras realizaban pintadas en muros y fachadas de carácter público y privado, utilizando los colores distintivos de los clubes de mayor convocatoria de la ciudad. En el procedimiento se secuestraron bidones de pintura, pinceles, brochas y otros elementos utilizados para dichas acciones.

- Diego Mauricio Mansilla

- Matías Ezequiel Fredes

- Gustavo Miguel Lucero

- Brian Ezequiel Spinelli

- Francisco Julián González

- Patricio Lautaro Mantaras

- Alen Cristian Ezequiel Pérez

- Damaris Raquel Mercado

- Santiago Ariel Juárez

- Brian Fabián Funes

Las conductas constatadas constituyen un acto de vandalismo que afecta la convivencia social, deteriora el patrimonio común y genera perjuicios económicos al municipio, motivo por el cual se resolvió registrar a estas personas en el Programa Tribuna Segura e impedir su ingreso a espectáculos deportivos en todo el territorio nacional durante seis meses.

La medida se dicta en el marco de lo establecido por la Ley N° 20.655, su decreto reglamentario N° 246/2017 y la Resolución MS N° 354/2017 y modificatorias, que facultan al Ministerio de Seguridad Nacional a implementar acciones preventivas para garantizar la seguridad en espectáculos deportivos y evitar hechos de violencia asociados al fútbol.

Lectura rápida

1. ¿Qué medida aplicó el Ministerio de Seguridad Nacional?

Se aplicó la Restricción de Concurrencia Administrativa a diez personas.

2. ¿Quiénes fueron detenidos?

Fueron detenidos diez individuos identificados en la ciudad de Rosario.

3. ¿Cuándo se realizaron los procedimientos?

Los procedimientos se realizaron el 21 de agosto.

4. ¿Cuál fue la causa de la detención?

La detención fue por realizar pintadas en muros y fachadas, constituyendo un acto de vandalismo.

5. ¿Qué leyes respaldan esta medida?

La medida se apoya en la Ley N° 20.655 y su decreto reglamentario N° 246/2017.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho