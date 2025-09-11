Hinchas rosarinos no podrán entrar a la cancha por realizar pintadas

El Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, aplicó la medida de Restricción de Concurrencia Administrativa por el plazo de seis meses a diez personas identificadas en la ciudad de Rosario, quienes fueron detenidas en el marco de procedimientos realizados el pasado 21 de agosto por la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Las personas sancionadas fueron detenidas mientras realizaban pintadas en muros y fachadas de carácter público y privado, utilizando los colores distintivos de los clubes de mayor convocatoria de la ciudad. En el procedimiento se secuestraron bidones de pintura, pinceles, brochas y otros elementos utilizados para dichas acciones.

- Diego Mauricio Mansilla

- Matías Ezequiel Fredes

- Gustavo Miguel Lucero

- Brian Ezequiel Spinelli

- Francisco Julián González

- Patricio Lautaro Mantaras

- Alen Cristian Ezequiel Pérez

- Damaris Raquel Mercado

- Santiago Ariel Juárez

- Brian Fabián Funes

Las conductas constatadas constituyen un acto de vandalismo que afecta la convivencia social, deteriora el patrimonio común y genera perjuicios económicos al municipio, motivo por el cual se resolvió registrar a estas personas en el Programa Tribuna Segura e impedir su ingreso a espectáculos deportivos en todo el territorio nacional durante seis meses.

La medida se dicta en el marco de lo establecido por la Ley N° 20.655, su decreto reglamentario N° 246/2017 y la Resolución MS N° 354/2017 y modificatorias, que facultan al Ministerio de Seguridad Nacional a implementar acciones preventivas para garantizar la seguridad en espectáculos deportivos y evitar hechos de violencia asociados al fútbol.