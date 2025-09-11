Exbarra de Central saltó a NOB: "Tras la muerte de Pillín quedó sin trabajo"

La jueza Eleonora Verón aceptó la imputación del fiscal Pablo Socca en el caso de Norma Acosta, quien instigó un autoatentado en su propia casa en mayo de este año. Acosta, de 48 años, enfrenta seis meses de prisión preventiva mientras continúa la investigación. La misma decisión se tomó para Juan José Gómez, un exbarra de Rosario Central vinculado a la barra de Newell's.

El fiscal Socca expuso en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que la hipótesis es que Acosta buscó crear la sospecha de una represalia policial debido a sus denuncias sobre corrupción. “Ella organizó este autoatentado en su contra”, afirmó Socca, quien añade que Acosta intentó presentarse como víctima de la policía y de la política.

Durante la audiencia, se presentaron audios como evidencia, donde barras de Newell's discuten cómo Acosta planeaba desvincular a miembros de la barra de cualquier implicación en la balacera. Socca indicó que “la información que ella brindó era groseramente falsa y disímil de las pruebas que recolectamos”. En lugar de dos hombres en un auto, los atacantes eran “dos chicos en bicicleta”, uno de ellos menor de edad.

El fiscal destacó que este caso es inédito en su experiencia de 20 años. “Nunca vi un caso que tenga estos ribetes”, señaló. Además, se debió crear un nuevo registro informático para imputar a una persona que inicialmente se consideraba víctima.

Norma Acosta, quien fue condenada por narcotráfico en 2019, tiene un historial vinculado al mundo criminal y ha sido vocera de familiares de presos. Socca la describió como una figura conocida en el ámbito penal, que utiliza su situación para posicionarse mediáticamente como víctima. “Ella sabe de la contundencia de la prueba”, aseguró el fiscal.

En cuanto a la conexión con el crimen organizado, Socca mencionó que la investigación revela la implicación de la barra de Newell's y su relación con Gómez. “No es una cuestión de colores, sino del rédito económico que significa pertenecer a estas organizaciones criminales. Con la muerte de Pillín (Andrés Bracamonte, exjefe de la barra de Central), una facción quedó sin trabajo”, aclaró.

Sobre la situación actual de Rosario, el fiscal indicó que, aunque los hechos de violencia persisten, hay una baja significativa de crímenes ordenados desde las cárceles. “Se nota en este punto que hay muchísimo menos delitos que se ordenan desde la cárcel”, concluyó Socca.

Entrevista de Hernán Funes.