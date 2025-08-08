En vivo

Sociedad

Murió "Cascarita" Ramírez, integrante de la vieja guardia de "Los Monos"

Lo habían baleado en el kiosco que tenía en su casa, en Rueda al 1800, a metros del Hospital Vilela.

08/08/2025 | 07:16Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Juan Domingo "Cascarita" Ramírez en la cancha de Newell's.

En la noche de este jueves murió Julio "Cascarita" Ramírez, el integrante de la vieja guardia de "Los Monos" que había sido baleado semanas atrás.

Ramírez fue atacado a balazos en el kiosco que tenía en su propio domicilio, en Rueda al 1800, a metros del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Tras el ataque a balazos, "Cascarita" estuvo internado durante varios días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde finalmente falleció.

Ramírez contaba con una condena en su haber y participación en diversos hechos delictivos, entre los que se destacó su mediática fuga de la Jefatura de la Policía de Rosario en 2014.

Lectura rápida

¿Quién murió recientemente?
Julio "Cascarita" Ramírez fue el que falleció.

¿Qué ocurrió con Ramírez?
Fue atacado a balazos en su kiosco y estuvo internado en el HECA.

¿Dónde fue el ataque?
En Rueda al 1800, cerca del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

¿Cuándo sucedió su muerte?
En la noche de este jueves.

¿Por qué era conocido Ramírez?
Por su vinculación con "Los Monos" y su fuga de la Jefatura de la Policía de Rosario en 2014.

