Murió "Cascarita" Ramírez, integrante de la vieja guardia de "Los Monos"

En la noche de este jueves murió Julio "Cascarita" Ramírez, el integrante de la vieja guardia de "Los Monos" que había sido baleado semanas atrás.

Ramírez fue atacado a balazos en el kiosco que tenía en su propio domicilio, en Rueda al 1800, a metros del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Tras el ataque a balazos, "Cascarita" estuvo internado durante varios días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde finalmente falleció.

Ramírez contaba con una condena en su haber y participación en diversos hechos delictivos, entre los que se destacó su mediática fuga de la Jefatura de la Policía de Rosario en 2014.