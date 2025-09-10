Norma Acosta quedó con prisión preventiva por planificar su autoatentado

En un caso que impacta por su gravedad y ramificaciones, la Justicia dictó prisión preventiva por seis meses para Norma Acosta (48) y un cómplice, identificado como J.J.G., por planificar y ejecutar un autoatentado contra su propia vivienda con el fin de simular una represalia policial y generar alarma social.

La audiencia imputativa, llevada a cabo este miércoles por la jueza de Eleonora Veron, formalizó las acusaciones contra ambos imputados por los delitos de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego –agravado aún más por la participación de un menor de edad– en concurso ideal con abuso de armas.

A Acosta se la acusa como instigadora, mientras que a J.J.G. como partícipe primario. Además, se le imputa a Acosta el delito de falso testimonio.

Según la investigación del fiscal Pablo Socca, los hechos se remontan al 7 de mayo de 2025. Ese día, alrededor de las 09:25 horas, la vivienda de Acosta, ubicada en el Pasaje Larguía al 3400 de Rosario, fue aparentemente atacada a tiros. Sin embargo, la investigación concluyó que todo fue un montaje orquestado por la propia Acosta.

El objetivo, según la fiscalía, era "instalar públicamente la sospecha de una represalia" por parte de la Policía de la provincia de Santa Fe. Esto se enmarcaba en un contexto de alta tensión: apenas dos días antes, el 5 de mayo, se habían realizado 34 allanamientos y 16 detenciones de integrantes de la fuerza por el caso de malversación de combustible, un operativo que había provocado un terremoto interno en la institución.

Aprovechando esta situación, Acosta –quien días previos había denunciado corrupción policial en sus redes sociales– buscó posicionarse ante los medios de comunicación como una "víctima perseguida".

La estrategia era clara: en la noche del 6 de mayo, a las 21:59 horas, publicó en Facebook una denuncia con nombres y apellidos de jerarcas policiales, esperando que el ataque armado ocurriera inmediatamente después para dar verosimilitud a su relato. El operativo se postergó y se ejecutó a la mañana siguiente.

Para llevar a cabo el autoatentado, Acosta contó con la colaboración de J.J.G., quien reclutó a dos personas de su confianza, identificadas como N.R. y un menor de edad. Estos se acercaron a la vivienda en bicicleta y efectuaron al menos cinco disparos con un arma calibre 9mm contra la fachada.

Para completar la farsa, el 8 de mayo Acosta brindó falso testimonio ante las autoridades y los medios, declarándose testigo presencial de la balacera y describiendo una secuencia de hechos que luego se demostró era falsa. Con sus declaraciones, buscó desvincular a los autores materiales y obstaculizar la investigación, intentando encubrir su rol de ideóloga.

Este entramado se fue desmoronando con el avance de la pesquisa. N.R. ya fue imputado el 20 de mayo por abuso de armas y portación ilegítima de arma de guerra, y se encuentra con prisión preventiva hasta noviembre. N.D., otro de los reclutados, fue imputado el 27 de agosto y comparte la misma situación procesal.