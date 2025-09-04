Cococcioni, sobre Norma Acosta: "Parece que había una trama criminal"

En una conferencia de prensa realizada en la sede de la Policía de Investigación (PDI), el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, anunció la entrega de cinco unidades forenses móviles que estarán destinadas a la recolección de evidencia en escenas del crimen. Esta inversión, que supera los 750 millones de pesos, busca fortalecer la capacidad operativa de la policía en cada una de las regiones de la provincia.

Durante su intervención, el ministro también se refirió a la reciente detención de Norma Acosta, quien está bajo investigación por un supuesto autoatentado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"La línea investigativa va por ese lado. Todo parece indicar que había una trama criminal muy importante en cabeza de la propia supuesta afectada", afirmó Cococcioni, quien enfatizó la complejidad de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía y asuntos internos.

El ministro expresó su sorpresa ante la cobertura mediática de Acosta, quien ha sido objeto de atención en varios medios de Buenos Aires. "Me sorprendería si una vez no diera nota porque básicamente vive comunicando sandeces de todo tipo", comentó Cococcioni, sugiriendo que la situación de Acosta pronto pasará del ámbito de la opinión pública al judicial.

Informe de Fernando Carrafiello.