Detuvieron a Norma Acosta: sospechan que armó el ataque a balazos a su casa

Norma Acosta, una mujer históricamente vinculada a grupos delictivos en la zona sur de Rosario, fue detenida en su vivienda en Larguía al 3400. La detención se produjo en el marco de una investigación que la señala como sospechosa de haber organizado un autoatentado en su propia casa, con el objetivo de fortalecer su figura en torno a una denuncia que realizó sobre la Policía provincial. Al ser allanada, Acosta amenazó de muerte a los policías de Asuntos Internos. Al quedar reflejado en el acta, la Fiscalía ya analiza ampliar la imputación e incluir ese delito.

El atentado, que consistió en disparos contra su domicilio, ocurrió en mayo y dio inicio a una investigación que llevó a las autoridades a un grupo de "soldaditos". En principio, se escaló desde los soldaditos hasta barrabravas de Newell's, quienes habrían sido los encargados de ejecutar la orden.

Radioinforme 3 Rosario Policiales. Detuvieron a un presunto barra de Newells en zona sur Fue tras dos allanamientos de la Policía Federal en Alem y 27 de Febrero. Hallaron indumentaria, bombos y banderas rojinegras. El detenido es Nahuel D., alias "Monta". Sospechan que participó de la organización de un ataque armado.

Las sospechas apuntan a que Acosta habría encargado a miembros de la barra de Newell's el atentado para victimizarse y reforzar su denuncia sobre las supuestas "cajas negras" de la Policía.

La detención de Acosta fue llevada a cabo por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y Asuntos Internos y ordenada por el fiscal Pablo Socca. Además, se realizaron cuatro allanamientos y permanece vigente la búsqueda de "JJ" Gómez, un barra de NOB al que no encontraron, pero tiene pedido de captura.

Informe de Fernando Carrafiello.