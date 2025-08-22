Detuvieron a un presunto barra de Newell's en zona sur
Fue tras dos allanamientos de la Policía Federal en Alem y 27 de Febrero. Hallaron indumentaria, bombos y banderas rojinegras. El detenido es Nahuel D., alias "Monta". Sospechan que participó de la organización de un ataque armado.
22/08/2025 | 08:54Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Detuvieron a Nahuel D., alias "Monta".
FOTO: Los agentes policiales llevan adelante el procedimiento judicial.
La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo dos allanamientos en la zona sur de Rosario, específicamente en Alem y 27 de Febrero, en relación a un barra brava de Newell's Old Boys. Los operativos comenzaron durante la madrugada y se centraron en domicilios vinculados a la hinchada del club.
Allí detuvieron a Nahuel D., alias "Monta", presunto barra de NOB bajo sospecha de haber intermediado para que dos "tiratiros" ejecuten un ataque contra la casa de Norma Acosta. Estaba prófugo desde mayo. Lo detuvo la PFA por orden del fiscal Pablo Socca.
Un utilitario color azul de la Policía Federal estacionado por calle Alem ofreció apoyo a uno de los procedimientos. En el lugar había un portón pintado de color rojinegro, que podría ser un indicio de la conexión con los barras de Newell's.
En el lugar encontraron mucha indumentaria, banderas y bombos ligados a Newell's. El punto ya había sido allanado en mayo.
