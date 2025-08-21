FOTO: Banderazo en Newell's a dos días del clásico y con la ilusión intacta.

Los hinchas de Newell's Old Boys vuelven a brindar este jueves una muestra imponente de apoyo al equipo, en la previa del esperado clásico ante Rosario Central.

El tradicional banderazo se llevaba a cabo desde las 19 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, cuyas puertas se abrieron una hora antes para recibir a la multitud rojinegra. Antes de eso, el plantel que comanda Cristian Fabbiani entrenó en el campo de juego.

Entrenamiento en casa ?????? pic.twitter.com/Oi0PMVBc93 — Newell’s Old Boys (@Newells) August 21, 2025

A solo dos días del duelo frente al eterno rival, miles de simpatizantes coparon desde temprano los alrededores del estadio, en un clima de fiesta y aliento incondicional para el equipo.

El fervor popular volvió a decir presente como antesala de un partido cargado de historia y tensión.

Durante la jornada, quedaron de manifiesto gestos explícitos de respaldo al “Ogro”, quien revitalizó el ánimo del plantel desde su llegada y renovó las esperanzas de los hinchas.

El sábado, desde las 17:30, Newell''s visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, con la misión de cortar una racha adversa y sumar tres puntos clave para escalar en la tabla de posiciones.

