En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Godoy Cruz vs. Atl. Mineiro

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Estadio 3 Notas

Banderazo en Newell's a dos días del clásico y con la ilusión intacta

El tradicional banderazo se llevaba a cabo desde las 19 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, cuyas puertas se abrieron una hora antes para recibir a la multitud rojinegra.     

21/08/2025 | 19:06Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Banderazo en Newell's a dos días del clásico y con la ilusión intacta.

FOTO: Newell's vive su banderazo en la previa del clásico.

FOTO: Newell's vive su banderazo en la previa del clásico.

FOTO: Newell's vive su banderazo en la previa del clásico.

Los hinchas de Newell's Old Boys vuelven a brindar este jueves una muestra imponente de apoyo al equipo, en la previa del esperado clásico ante Rosario Central.

El tradicional banderazo se llevaba a cabo desde las 19 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, cuyas puertas se abrieron una hora antes para recibir a la multitud rojinegra. Antes de eso, el plantel que comanda Cristian Fabbiani entrenó en el campo de juego. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A solo dos días del duelo frente al eterno rival, miles de simpatizantes coparon desde temprano los alrededores del estadio, en un clima de fiesta y aliento incondicional para el equipo.

El fervor popular volvió a decir presente como antesala de un partido cargado de historia y tensión.

Durante la jornada, quedaron de manifiesto gestos explícitos de respaldo al “Ogro”, quien revitalizó el ánimo del plantel desde su llegada y renovó las esperanzas de los hinchas.

El sábado, desde las 17:30, Newell''s visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, con la misión de cortar una racha adversa y sumar tres puntos clave para escalar en la tabla de posiciones.

En desarrollo

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho