Franco Colapinto reflexiona tras su abandono en el GP de Estados Unidos: "Hay que trabajar para revertir esto"
El piloto argentino tuvo que abandonar y acumula cuatro carreras sin sumar puntos. Reflexionó sobre su estrategia y el choque que lo dejó fuera de la competencia.
FOTO: Franco Colapinto tuvo una mala carrera en Austin.
Franco Colapinto, el piloto argentino de Fórmula 1, calificó su experiencia en el Gran Premio de Estados Unidos como "dura y difícil". En la decimoctava fecha del campeonato, el joven conductor no logró completar la carrera, teniendo que abandonar en la vuelta 37 debido a un incidente que dañó gravemente su auto.
Colapinto reconoció que la decisión de iniciar la carrera con neumáticos duros fue suya, pero no pudo aprovechar esta estrategia debido a que se encontró con "mucho tráfico" en la pista. Además, explicó que su abandono se produjo tras un choque con el auto de Arvid Lindblad del equipo Racing Bulls, que ocasionó daños significativos en su vehículo.
La situación actual es complicada para el piloto argentino, quien ha acumulado cuatro carreras consecutivas sin lograr puntuar. La presión para revertir este mal momento es palpable, y Colapinto expresó su determinación de trabajar para mejorar en las próximas competencias.
Lectura rápida
¿Qué dijo Franco Colapinto sobre la carrera?
Calificó la carrera como "dura y difícil" y reflexionó sobre su estrategia y el choque que lo dejó fuera.
¿Cuál fue el resultado de Colapinto en el GP de Estados Unidos?
Tuvo que abandonar la carrera en la vuelta 37, acumulando cuatro competencias sin puntuar.
¿Qué estrategia utilizó Colapinto al inicio de la carrera?
Decidió largar con neumáticos duros, pero no pudo aprovechar esta decisión debido al tráfico en la pista.
¿Con quién tuvo un choque durante la carrera?
Colapinto chocó con el auto de Arvid Lindblad del equipo Racing Bulls, lo que causó daños en su auto.
¿Qué planes tiene Colapinto tras este abandono?
Expresó su intención de trabajar para revertir la situación en las próximas carreras.
[Fuente: Noticias Argentinas]