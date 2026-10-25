Franco Colapinto reflexiona tras su abandono en el GP de Estados Unidos: "Hay que trabajar para revertir esto"

Franco Colapinto, el piloto argentino de Fórmula 1, calificó su experiencia en el Gran Premio de Estados Unidos como "dura y difícil". En la decimoctava fecha del campeonato, el joven conductor no logró completar la carrera, teniendo que abandonar en la vuelta 37 debido a un incidente que dañó gravemente su auto.

Colapinto reconoció que la decisión de iniciar la carrera con neumáticos duros fue suya, pero no pudo aprovechar esta estrategia debido a que se encontró con "mucho tráfico" en la pista. Además, explicó que su abandono se produjo tras un choque con el auto de Arvid Lindblad del equipo Racing Bulls, que ocasionó daños significativos en su vehículo.

La situación actual es complicada para el piloto argentino, quien ha acumulado cuatro carreras consecutivas sin lograr puntuar. La presión para revertir este mal momento es palpable, y Colapinto expresó su determinación de trabajar para mejorar en las próximas competencias.