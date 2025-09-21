Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán: detalles de la carrera
El argentino largará desde el puesto 16 en el circuito callejero de Bakú.
El líder del campeonato, Oscar Piastri, chocó su McLaren y quedó fuera de la carrera.
¡Buenas tardes! Soy Federico Guerendiain, periodista de la sección de Deportes en NA y voy a estar a cargo de la cobertura del Gran Premio de Azerbaiyán.
Lectura rápida
¿Quién está cubriendo el evento?
Federico Guerendiain está a cargo de la cobertura del Gran Premio.
¿Dónde se está llevando a cabo la carrera?
En el circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán.
¿Qué le ocurrió a Oscar Piastri?
Chocó su McLaren y quedó fuera de la carrera.
¿Desde qué puesto largará Colapinto?
Desde el puesto 16.
¿Qué fecha es la carrera?
Es el 21 de septiembre de 2025.
