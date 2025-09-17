En vivo

Ferro convoca a sus socios a una Asamblea General Ordinaria

El “Verde” está al borde del descenso en la Primera Nacional a solo tres fechas del final.

17/09/2025 | 12:05Redacción Cadena 3

FOTO: En medio de su mal presente, Ferro convoca a sus socios a una Asamblea General Ordinaria.

Ferro atraviesa un presente preocupante en la Primera Nacional y, en paralelo a la pelea por evitar el descenso, convocó a una Asamblea General Ordinaria.

La misma se realizará el domingo 28 de septiembre a las 9 de la mañana en el Multideportivo 3, ubicado en Avenida Avellaneda 1240. La dirigencia buscará tratar la Orden del Día y reunir a los socios habilitados, en un momento clave tanto en lo institucional como en lo deportivo.

Para poder participar, los socios deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto: contar con al menos tres años de antigüedad, ser mayores de 18 años y tener la cuota al día.

Entre los temas a tratar se encuentran la designación de dos socios para firmar el acta junto al presidente, secretario y secretario de Actas, y la presentación de la Memoria, Balance e Inventario correspondiente al ejercicio económico N°121, comprendido entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

El llamado a Asamblea llega en un contexto delicado para el “Verde” de Caballito, donde el equipo viene de caer ante San Miguel por 1 a 0 como local y quedó apenas un punto por encima del descenso, con 32 unidades.

Arsenal, con 31 unidades, y Alvarado, con 29, son los rivales que se acercan en busca de asegurar su lugar en la competencia, lo cual obliga al conjunto de Caballito a sumar de a tres manera urgente en las tres fechas finales para garantizar la permanencia.

Ferro apenas ganó uno de sus últimos 15 partidos en la Primera Nacional, con múltiples derrotas frente a Patronato, San Martín de Tucumán, Deportivo Maipú, Alvarado, Arsenal y San Miguel, además de una seguidilla de empates.

Su único triunfo fue ante Colegiales, por 1 a 0. Por esto, la dirigencia del “Verde” llama a Asamblea en busca de encontrar una solución en la última recta del torneo, donde todavía le queda enfrentarse a Almagro (14°), Los Andes (9°) y Patronato (7°).

Lectura rápida

¿Qué evento convoca a Ferro? La Asamblea General Ordinaria.

¿Cuándo se llevará a cabo? El domingo 28 de septiembre a las 9 de la mañana.

¿Dónde se realizará la Asamblea? En el Multideportivo 3, ubicado en Avenida Avellaneda 1240.

¿Qué requisitos deben cumplir los socios? Tener al menos tres años de antigüedad, ser mayores de 18 años y tener la cuota al día.

¿Cuál es la situación de Ferro en la liga? Está apenas un punto por encima del descenso con 32 unidades.

[Fuente: Noticias Argentinas]

