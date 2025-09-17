FOTO: En medio de su mal presente, Ferro convoca a sus socios a una Asamblea General Ordinaria.

Ferro atraviesa un presente preocupante en la Primera Nacional y, en paralelo a la pelea por evitar el descenso, convocó a una Asamblea General Ordinaria.

La misma se realizará el domingo 28 de septiembre a las 9 de la mañana en el Multideportivo 3, ubicado en Avenida Avellaneda 1240. La dirigencia buscará tratar la Orden del Día y reunir a los socios habilitados, en un momento clave tanto en lo institucional como en lo deportivo.

Para poder participar, los socios deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto: contar con al menos tres años de antigüedad, ser mayores de 18 años y tener la cuota al día.

Entre los temas a tratar se encuentran la designación de dos socios para firmar el acta junto al presidente, secretario y secretario de Actas, y la presentación de la Memoria, Balance e Inventario correspondiente al ejercicio económico N°121, comprendido entre el 1° de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

El llamado a Asamblea llega en un contexto delicado para el “Verde” de Caballito, donde el equipo viene de caer ante San Miguel por 1 a 0 como local y quedó apenas un punto por encima del descenso, con 32 unidades.

Arsenal, con 31 unidades, y Alvarado, con 29, son los rivales que se acercan en busca de asegurar su lugar en la competencia, lo cual obliga al conjunto de Caballito a sumar de a tres manera urgente en las tres fechas finales para garantizar la permanencia.

Ferro apenas ganó uno de sus últimos 15 partidos en la Primera Nacional, con múltiples derrotas frente a Patronato, San Martín de Tucumán, Deportivo Maipú, Alvarado, Arsenal y San Miguel, además de una seguidilla de empates.

Su único triunfo fue ante Colegiales, por 1 a 0. Por esto, la dirigencia del “Verde” llama a Asamblea en busca de encontrar una solución en la última recta del torneo, donde todavía le queda enfrentarse a Almagro (14°), Los Andes (9°) y Patronato (7°).