Estudiantes de La Plata: los ingresos que asegura su paso a la final de la Copa Libertadores
El "Pincha" se asegura un interesante ingreso económico por llegar al partido decisivo. En total, podría embolsar más de 33 millones de dólares si se consagra campeón.
FOTO: Estudiantes sueña en la Copa Libertadores.
Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- Estudiantes de La Plata se medirá este sábado a partir de las 17 contra Palmeiras de Brasil en la gran final de la Copa Libertadores, y su victoria podría significar un ingreso económico significativo.
En lo que va de la presente edición, el "Pincha" ya acumuló un total de 15.930.000 dólares, cifra que podría superar los 30 millones si logra alzarse con el título en el encuentro.
El conteo de ingresos comenzó con la fase de grupos, donde el equipo acumuló 3 millones de dólares por su participación, además de 680 mil dólares por mérito deportivo gracias a los dos triunfos conseguidos. La clasificación a los octavos de final les aseguró otro ingreso de 1,25 millones de dólares.
A estos montos se suman 1,7 y 2,3 millones de dólares que obtuvieron por las clasificaciones a cuartos y semifinales, respectivamente.
Finalmente, la clasificación a la gran final le garantiza al "Pincha" otro ingreso de 7 millones de dólares, que podría elevarse a 25 millones si se consagra campeón en el encuentro que se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo.
De este modo, si Estudiantes de La Plata se consagra campeón de la Copa Libertadores, embolsará un total de 33.930.000 dólares.
Lectura rápida
¿Qué evento se está disputando?
La final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil.
¿Cuánto dinero ha acumulado Estudiantes hasta ahora?
Estudiantes ha acumulado 15.930.000 dólares en esta edición de la Copa Libertadores.
¿Cuánto dinero recibiría si gana la final?
Si gana la final, recibiría un total de 25 millones de dólares adicionales.
¿Dónde se jugará la final?
La final se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo.
¿Cuánto podría ganar en total?
Podría ganar un total de 33.930.000 dólares si se consagra campeón.
[Fuente: Noticias Argentinas]