Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- Estudiantes de La Plata se medirá este sábado a partir de las 17 contra Palmeiras de Brasil en la gran final de la Copa Libertadores, y su victoria podría significar un ingreso económico significativo.

En lo que va de la presente edición, el "Pincha" ya acumuló un total de 15.930.000 dólares, cifra que podría superar los 30 millones si logra alzarse con el título en el encuentro.

El conteo de ingresos comenzó con la fase de grupos, donde el equipo acumuló 3 millones de dólares por su participación, además de 680 mil dólares por mérito deportivo gracias a los dos triunfos conseguidos. La clasificación a los octavos de final les aseguró otro ingreso de 1,25 millones de dólares.

A estos montos se suman 1,7 y 2,3 millones de dólares que obtuvieron por las clasificaciones a cuartos y semifinales, respectivamente.

Finalmente, la clasificación a la gran final le garantiza al "Pincha" otro ingreso de 7 millones de dólares, que podría elevarse a 25 millones si se consagra campeón en el encuentro que se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo.

De este modo, si Estudiantes de La Plata se consagra campeón de la Copa Libertadores, embolsará un total de 33.930.000 dólares.