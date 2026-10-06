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España se clasifica a cuartos de final tras vencer a Croacia en la UEFA Nations League

El equipo español, actual campeón del mundo, logró cuatro victorias en su grupo y se aseguró un lugar en la siguiente fase del torneo.

06/10/2026 | 18:55Redacción Cadena 3

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España le ganó a Croacia con doblete de Mikkel Merino.

FOTO: España le ganó a Croacia con doblete de Mikkel Merino.

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Buenos Aires, 6 octubre (NA) - La selección de España logró una victoria de 2 a 1 sobre Croacia en la cuarta fecha de la UEFA Nations League, asegurando así su clasificación a los cuartos de final de esta competición, a falta de dos partidos para finalizar la etapa de grupos.

Mikkel Merino fue el encargado de marcar los dos goles que permitieron a España revertir el marcador, anotando ambos en la segunda mitad. Por su parte, el primer tanto del encuentro había sido obra de Ivan Perišic, quien había puesto a Croacia en ventaja en el primer tiempo.

En la misma jornada, Inglaterra se impuso por 3 a 0 a Chequia, con un autogol de Coufal y un doblete de Harry Kane. El equipo dirigido por Thomas Tuchel está cerca de asegurar su lugar en la siguiente fase.

España lidera el Grupo 3 de la Liga A con un total de 12 puntos, después de haber vencido a Inglaterra, a la República Checa y en el primer enfrentamiento contra Croacia durante esta ventana de fecha FIFA. Actualmente, Inglaterra ocupa el segundo puesto con 9 puntos, mientras que Croacia se encuentra en la tercera posición con 3, y la República Checa cierra la tabla sin sumar unidades.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
La selección de España venció a Croacia 2 a 1.

¿Cuándo se llevó a cabo el partido?
El partido se jugó el 6 de octubre de 2026.

¿Dónde se jugó el partido?
El partido se disputó en el marco de la UEFA Nations League.

¿Quiénes anotaron los goles?
Mikkel Merino anotó dos goles para España, e Ivan Perišic abrió el marcador para Croacia.

¿Cuál es la situación en el grupo?
España lidera el Grupo 3 de la Liga A con 12 puntos, seguida por Inglaterra, Croacia y República Checa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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