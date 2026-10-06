España se clasifica a cuartos de final tras vencer a Croacia en la UEFA Nations League

Buenos Aires, 6 octubre (NA) - La selección de España logró una victoria de 2 a 1 sobre Croacia en la cuarta fecha de la UEFA Nations League, asegurando así su clasificación a los cuartos de final de esta competición, a falta de dos partidos para finalizar la etapa de grupos.

Mikkel Merino fue el encargado de marcar los dos goles que permitieron a España revertir el marcador, anotando ambos en la segunda mitad. Por su parte, el primer tanto del encuentro había sido obra de Ivan Perišic, quien había puesto a Croacia en ventaja en el primer tiempo.

En la misma jornada, Inglaterra se impuso por 3 a 0 a Chequia, con un autogol de Coufal y un doblete de Harry Kane. El equipo dirigido por Thomas Tuchel está cerca de asegurar su lugar en la siguiente fase.

España lidera el Grupo 3 de la Liga A con un total de 12 puntos, después de haber vencido a Inglaterra, a la República Checa y en el primer enfrentamiento contra Croacia durante esta ventana de fecha FIFA. Actualmente, Inglaterra ocupa el segundo puesto con 9 puntos, mientras que Croacia se encuentra en la tercera posición con 3, y la República Checa cierra la tabla sin sumar unidades.