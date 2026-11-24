Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) se pronunció a favor de la selección de Senegal, proclamándola campeona oficial de la Copa Africana 2025 tras una prolongada controversia que se originó en el tumultuoso partido final contra Marruecos.

En marzo de este año, la federación marroquí presentó una queja ante el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), argumentando que la salida de los Leones de Téranga en los minutos finales del encuentro equivalía a un abandono. Esta reclamación llevó a la CAF a fallar a favor de Marruecos, otorgándole el triunfo por 3-0 y el título de campeón de la competencia.

Sin embargo, la decisión fue cuestionada, lo que llevó a Senegal a apelar al TAS. Después de un exhaustivo análisis de la situación, el tribunal finalmente resolvió a favor de Senegal, restableciendo su título de campeón y cerrando un capítulo de incertidumbre en el fútbol africano.

El escándalo que rodeó la final había generado una gran controversia en el continente y más allá, con aficionados y analistas debatiendo la validez de la decisión de la CAF. Con este nuevo fallo, el TAS se convierte en la autoridad definitiva en este caso, brindando claridad y resolución a un torneo que había terminado en descontento.

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