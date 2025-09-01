Damonte sueña con dirigir a Boca: "es como una selección todos los días"

Desde su retiro como futbolista profesional, Israel Damonte inició un camino como entrenador en la liga argentina y ahora confesó que su gran deseo es estar al mando de Boca.

Su recorrido lo llevó a dirigir a Huracán, Arsenal, Sarmiento de Junín —donde firmó uno de sus mejores ciclos— y Colón de Santa Fe, con el que perdió la categoría en 2023 tras caer en el desempate ante Gimnasia de La Plata.

En una entrevista con el medio partidario En Boca de Todos, Damonte confesó que uno de sus mayores sueños es dirigir al “Xeneize”: “Yo me preparo todos los días para dirigir al Real Madrid, y Boca es el Real Madrid hoy. Son los clubes más grandes de Argentina y están entre los más grandes del mundo. ¿A quién no le gustaría jugar o dirigir ahí?”.

El ex volante también recordó una charla que tuvo con Gustavo Alfaro, en la que coincidieron en la magnitud del desafío que implica estar en el banco de Boca: “Alfaro me decía que Boca es como una selección, pero todos los días. Cuando vas a una selección, el país se paraliza esa semana. Boca es eso constantemente, una locura diaria”.

En la misma entrevista, Damonte desmintió versiones que lo vinculaban con un posible cargo como mánager del club, rumores que apuntaban a Marcelo Delgado como quien lo había considerado para ese puesto: “Nunca pasó, eso no existió”.