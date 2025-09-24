Cómo ver en vivo Palmeiras vs River por la Copa Libertadores: horario y formaciones

River visita a Palmeiras este miércoles, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en el Estadio Allianz Parque de San Pablo, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

El conjunto de Marcelo Gallardo se enfrenta nada menos que al mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos. La ida en el Monumental fue triunfo 2-1 para el “Verdao”.

El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito, que arrancó con victoria 2-0 para el conjunto ecuatoriano.

Probables formaciones de Palmeiras vs River por Copa Libertadores

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Palmeiras vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.