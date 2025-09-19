En vivo

Colapinto quedó en el puesto 19 de la primera práctica libre que lideró Lando Norris

La carrera fue interrumpida por una bandera roja que duró más de 20 minutos. Piastri y Leclerc completaron el top 3.

19/09/2025 | 06:50Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Colapinto no tuvo una buena práctica en Bakú.

El piloto argentino Franco Colapinto a bordo de Alpine no tuvo una buena performance en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 y se ubicó en la decimonovena posición de la competencia que lideró Lando Norris con McLaren.

En una carrera que fue interrumpida por una bandera roja que duró más de 20 minutos, Norris fue el piloto más rápido con un 1:42.704, 0.310s por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri, mientras que Charles Leclerc a mando de su Ferrari completó el top 3 a 0.552s del británico.

En tanto, la cuarta posición fue para George Russell (0.717s), que fue el único Mercedes en el top 10. Bastante cerca, Alex Albon terminó quinto con su Williams (0.859s).

Noticia en desarrollo

Lectura rápida

¿Quién lideró la práctica libre? Lando Norris fue el piloto más rápido en la práctica libre.

¿Qué puesto ocupó Colapinto en la práctica? Franco Colapinto se ubicó en la decimonovena posición.

¿Qué interrumpió la carrera? Una bandera roja durante más de 20 minutos interrumpió la práctica.

¿Quién completó el top 3? Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el podio tras Norris.

¿Cuándo se realizó la práctica? La práctica se llevó a cabo el 19 de septiembre de 2025.

[Fuente: Noticias Argentinas]

