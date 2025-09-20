Cerúndolo le ganó a Rune en un emocionante partido de la Laver Cup
El tenista argentino hizo que Restó del Mundo supere al conjunto europeo por 5-3. Francisco Cerúndolo brilló en su encuentro contra Holger Rune en San Francisco.
20/09/2025 | 23:21Redacción Cadena 3
FOTO: Cerúndolo superó a Rune en la Laver Cup.
El tenista Francisco Cerúndolo brilló en el segundo día de competencia de la Laver Cup 2025, que se disputa en San Francisco, Estados Unidos.
El argentino (21° del ranking ATP) superó al danés Holger Rune (11°) por 6-3 y 7-6 en un partido de dos horas de duración y sumó dos puntos fundamentales para que el Team Resto del Mundo pase al frente 5-3 en la serie ante el conjunto europeo.
El porteño, que participa por tercer año consecutivo en el certamen, fue sólido desde el inicio. Tras un game inicial con dudas, comenzó a dominar los intercambios con su derecha y logró el primer quiebre en el sexto game, para luego confirmar con su saque y quedarse con el primer set por 6-3.
Rune intentó responder desde el fondo, pero no logró incomodar a un Cerúndolo muy firme en los momentos decisivos.
El segundo parcial fue más disputado. Aunque Fran no pudo sostener el quiebre inicial, se mantuvo en partido y salvó cuatro break points en un game crucial, además de un set point en el 5-6 que pudo haber estirado el duelo.
El argentino mostró carácter y variedad de golpes, forzando el tie-break, donde impuso su ritmo y se quedó con la victoria en sets corridos.
Lectura rápida
¿Quién ganó el partido?
Francisco Cerúndolo venció a Holger Rune en la Laver Cup.
¿Cuál fue el resultado final?
El partido terminó 6-3 y 7-6 a favor de Cerúndolo.
¿Dónde se llevó a cabo el evento?
La Laver Cup se realizó en San Francisco, Estados Unidos.
¿Cómo fue el desempeño de Cerúndolo?
Cerúndolo mostró solidez y carácter, logrando importantes quiebres.
¿Qué importancia tuvo esta victoria?
La victoria sumó dos puntos para el Team Resto del Mundo, que ahora lidera la serie 5-3.
[Fuente: Noticias Argentinas]