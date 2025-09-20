En vivo

Deportes

Arce, el muro que nadie puede descifrar en el Guillermo Laza

Mantiene su arco sin goles, un dato que mantiene en incógnito su fórmula para sostener su sorprendente racha de local.

20/09/2025 | 13:19Redacción Cadena 3

FOTO: Arce, el muro que nadie puede descifrar en el Guillermo Laza

El arquero titular de Deportivo Riestra, Ignacio Arce, firmó una soprendente estadistica bajo los tres palos.

Según informó la cuenta oficial del club, “El Sicario” lleva 1.031 minutos sin recibir un solo gol en condición de local, un registro que refleja su gran nivel y la solidez defensiva del equipo. La publicación en Instagram, acompañada por un emoticón de un mono sonriente, destacaba el rendimeinto como “Impresionante”.

Más allá del talento individual de Arce, esta racha es fruto de la coordinación con sus defensores, la lectura anticipada de las jugadas y la seguridad al salir a cortar centros, factores que han permitido sostener un rendimiento tan consistente. Su actuación convierte a Riestra en uno de los equipos más difíciles de derrotar en su estadio, generando además un efecto psicológico notable en los rivales.

Tras el triunfo por 1-0 frente a Gimnasia de La Plata en el estadio Guillermo Laza, “Los Malevos de Pompeya” se quedaron con el primer lugar del Grupo B, relegando a River Plate. Sin embargo, más allá de los números y las posiciones, el verdadero protagonista sigue siendo Ignacio Arce, cuyo nivel bajo los tres palos se ha convertido en el pilar sobre el que Riestra sostiene sus aspiraciones y marca la diferencia en cada partido.

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista de la nota?
Ignacio Arce, el arquero de Deportivo Riestra, es el principal protagonista por su destacada actuación.

¿Cuál es su racha en minutos?
Arce lleva 1.031 minutos sin recibir goles en condición de local.

¿Qué impacto tiene su desempeño en el equipo?
Su actuación ha convertido a Riestra en un equipo difícil de derrotar y genera un efecto psicológico en los rivales.

¿Cómo contribuye su rendimiento al equipo?
La racha de Arce es resultado de la coordinación con los defensores y su habilidad para leer las jugadas.

¿Qué logro consiguió el equipo recientemente?
Deportivo Riestra logró un triunfo 1-0 contra Gimnasia de La Plata y se posicionó primero en su grupo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

