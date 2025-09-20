Arce, el muro que nadie puede descifrar en el Guillermo Laza

El arquero titular de Deportivo Riestra, Ignacio Arce, firmó una soprendente estadistica bajo los tres palos.

Según informó la cuenta oficial del club, “El Sicario” lleva 1.031 minutos sin recibir un solo gol en condición de local, un registro que refleja su gran nivel y la solidez defensiva del equipo. La publicación en Instagram, acompañada por un emoticón de un mono sonriente, destacaba el rendimeinto como “Impresionante”.

Más allá del talento individual de Arce, esta racha es fruto de la coordinación con sus defensores, la lectura anticipada de las jugadas y la seguridad al salir a cortar centros, factores que han permitido sostener un rendimiento tan consistente. Su actuación convierte a Riestra en uno de los equipos más difíciles de derrotar en su estadio, generando además un efecto psicológico notable en los rivales.

Tras el triunfo por 1-0 frente a Gimnasia de La Plata en el estadio Guillermo Laza, “Los Malevos de Pompeya” se quedaron con el primer lugar del Grupo B, relegando a River Plate. Sin embargo, más allá de los números y las posiciones, el verdadero protagonista sigue siendo Ignacio Arce, cuyo nivel bajo los tres palos se ha convertido en el pilar sobre el que Riestra sostiene sus aspiraciones y marca la diferencia en cada partido.