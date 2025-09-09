FOTO: A pocos días del partido ante Racing, San Lorenzo presentó a su “Consejo de fútbol”

San Lorenzo de Almagro presentó, en conferencia de prensa, a su “Consejo de fútbol” encabezado por Ángel Bernuncio y Norberto Ortega Sánchez.

Este martes en el estadio Pedro Bidegain, la comisión directiva de San Lorenzo encabezada nuevamente por Marcelo Moretti presentó a su “Consejo de Fútbol” integrado por varios ídolos del club de Boedo.

Ángel Bernuncio fue nombrado director de fútbol profesional y el campeón del Torneo Clausura 1995, Norberto Ortega Sánchez, como secretario técnico. Además, Mario Rizzi se convirtió en el director de scouting profesional.

En cuanto al fútbol juvenil, Walter Perazzo se transformó en el director, secundado por Hernán San Martín. El nuevo encargado de metodología de la preparación física es Gabriel Martínez Poch y el supervisor de infraestructura de la Ciudad Deportiva será Darío Pacheco.

En la presentación, Martínez Poch aseguró que "Rubén Insúa fue quien me abrió las puertas de San Lorenzo. Él me enseñó a querer el club. Este proyecto se va a enfocar mucho en categorías juveniles. Tenemos que colaborar en la madurez y seguimientos de los jugadores. Vamos a dar todo de parte nuestra”.

Por su parte, el recordado exdelantero Perazzo afirmó que no dudó ante el llamado de San Lorenzo: "San Lorenzo es mi casa. Uno siempre quiere lo mejor para el club. El día a día está difícil, pero desde nuestro aporte e identificación con el club darle eso, sentido de pertenencia Estoy rodeado de gente que conozco hace mucho tiempo".

"No hubo elección. Apareció San Lorenzo y es automáticamente un sí. No hay mucha especulación cuando hay sentimientos de por medio. No tuve dudas, es un lugar al que yo estaba queriendo regresar y quiero mucho al club"concluyó.