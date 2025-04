Rovanperä y Toyota dominan en una Gran Canaria rendida a los pies del WRC

Kalle Rovanperä reforzó su búsqueda de una primera victoria en el Campeonato Mundial de Rallyes de la FIA de la temporada 2025 con otra conducción impecable el sábado en el Rally Islas Canarias.

La estrella del Toyota GAZOO Racing sigue firme en su camino para convertirse en el primer ganador de una prueba del WRC celebrada en suelo grancanario. Llegará el domingo a la última etapa de cinco etapas con una ventaja imponente de 45,2 segundos, liderando un grupo de cuatro pilotos del GR Yaris Rally1 que pilotarán todos ellos los cuatro primeros.

/Inicio Código Embebido/

Imagine Tokyo Drift, but in a basketball arena on the Canary Islands, and with a Hyundai. You get the picture.#WRC #RallyIslasCanarias pic.twitter.com/HUzwY2v998