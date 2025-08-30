Rovanperä al mando en el primer bucle y Ogier vuelve a la lucha en Paraguay

FOTO: Rovanperä se alejó en la punta en los tramos de la mañana del sábado en Paraguay

Kalle Rovanperä comenzó el día con una ligera ventaja de 7,1 segundos, pero fue escapándose -a pesar de sufrir varios altibajos- con su Toyota GR Yaris Rally1 en el primer bucle del sábado del Rally del Paraguay. El finlandés ganó la primera especial de Carmen del Paraná y la técnica especial de Cantera, ampliando su ventaja sobre Adrien Fourmaux, quien se mantuvo segundo, pero perdió terreno a lo largo de la mañana. "Podría haber pilotado mejor", dijo el líder, "pero también había muchos tramos realmente complicados. Este último nos pareció muy resbaladizo; la tarde será complicada con el desgaste de los neumáticos".

© WRC

Las esperanzas de Tänak de luchar por la victoria se vieron truncadas cuando un pinchazo en la rueda trasera izquierda en el tramo 10 lo relegó del tercer al sexto puesto de la general. El estonio había salido el sábado a tan solo 7,6 segundos de Rovanperä, pero ahora se encuentra a 49,1 segundos con su Hyundai i20 N Rally1.

"Una pena, por desgracia no fue nada que pudiera reconocer", dijo un frustrado Tänak, cuyo infortunio le afectó en lo que él llamó "la etapa más suave del rally".

El beneficiado fue Ogier, compañero de equipo de Rovanperä, quien volvió a la lucha por el podio con una notable remontada. El ocho veces campeón ganó dos de las especiales de la mañana y se acercó a medio segundo del segundo clasificado, Fourmaux, revirtiendo así el desastre del pinchazo del viernes.

© WRC

Los problemas de Tänak elevaron al líder del campeonato, Elfyn Evans, a la cuarta posición, aunque el piloto de Toyota terminó el bucle a 40,8 segundos de su compañero de equipo, Rovanperä, aspirante al título. El galés admitió que tuvo dificultades en las secciones reviradas y técnicas.

Thierry Neuville completó los cinco primeros puestos a 4,6 segundos de Evans con otro Hyundai, mientras que la lista de bajas de Paraguay aumentó con el retiro de Grégoire Munster y Josh McErlean de sus Ford Puma Rally1 M-Sport debido a daños por impacto.

Sami Pajari se ubicó séptimo en la general a más de dos minutos de Tänak, mientras que Nikolay Gryazin, piloto de WRC2, Yohan Rossel y Robert Virves completaron los diez primeros puestos restantes.

Con la repetición de los tres tramos más extensos de la mañana, se cerrará la segunda etapa del rally y el primer tramo de puntaje de la Ronda 10 del WRC.

14:05 SS13 Carmen del Paraná 2 (18.67km)

15:08 SS14 Artigas 2 (23.14km)

16:21 SS15 Cantera 2 (13.74km)

Cadena 3 Motor, es un reporte y fotografías de wrc.com