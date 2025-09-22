Una vez más, Córdoba se convierte en el escenario del mundo

Con más de 100 funciones programadas a lo largo y ancho cordobés, que se realizarán en 21 espacios de la ciudad y 20 localidades provinciales, Córdoba lleva el teatro local, nacional e internacional a nuevos públicos y territorios.

La magnitud del Festival trae además un impacto económico para hoteleros, comercios y locales gastronómicos, generando trabajo y fortalecimiento en economías regionales.

El Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur nació con el sueño de tender puentes entre la escena local y el teatro del mundo. Desde su primera edición, se consolidó como uno de los encuentros escénicos más importantes de Iberoamérica, un espacio donde conviven lenguajes, generaciones y territorios diversos, siempre con el horizonte puesto en la reflexión, la memoria y la celebración del hecho teatral.

En esta nueva edición, el Festival vuelve a ser un territorio de encuentro: artistas de Argentina, Latinoamérica y Europa traen a Córdoba miradas que atraviesan fronteras y épocas.

Propuestas nacionales

Se destacan obras que recuperan memorias colectivas como “Al Matadero” (Santa Fe), que revisita el clásico de Echeverría, o “Flota. Rapsodia santafesina” (Santa Fe) que revive la inundación de 2003. Además, se iluminan voces históricamente silenciadas como en “Lucinda” (Río Negro), homenaje a una anciana mapuche asesinada; y se indaga en lo íntimo como resistencia en “Ante” (Río Negro).

También aparecen propuestas de fuerte potencia política como “Seré” (CABA), que revive la memoria del Juicio a las Juntas; “ReInA en el Gondo” (Buenos Aires), que habla sobre la vejez travesti-trans; o “Todos los comienzos son falsos” (Buenos Aires), donde el archivo se vuelve cuerpo vivo.

Plano internacional

La escena se abre a otros territorios y memorias: “Filtro” (España-Uruguay) pone en cuestión la justicia y el asilo político; “Yo duelo” (Chile) enlaza dolor personal y memoria de la dictadura; “Azira’i” (Brasil) rescata la espiritualidad indígena; “Espectro” (Colombia) y “Tocar un monstruo” (Uruguay) exploran la desaparición y lo monstruoso de la violencia; “Wajtacha” (España-Bolivia) revive la cosmovisión minera del altiplano; “El niño del Plomo” (Chile) conecta épica y sobrevivencia en la cordillera; “Maratón de Nueva York” (Colombia) convierte el esfuerzo físico en poesía. A su vez, obras como “Desde el Azul” (Perú), “Point” (Cataluña) o “Muances” (Francia) despliegan universos poéticos donde el cuerpo, la música y la imagen dialogan con lo humano. Otras, como “Tejedoras de abismos” (España) sobre el universo poético de Alejandra Pizarnik y “Not My Monkeys” (Cataluña) que plantea una crítica feroz al capitalismo y una exploración del dolor humano desde la poesía.

Con todas estas obras el teatro se erige como espacio de resistencia, transmisión y diálogo.

Los elencos oficiales también dicen presente

La Comedia Cordobesa estrenará la obra “La Errante: Una Madre Coraje”, dirigida por Gianluca Barbadori (Italia).

Además subirán a escena las obras “La vida es sueño”, de Pedro Calderón de la Barca con dirección de Fernando Salvá Luna (España–Argentina); Útero bicorne y Hotel Open de la Comedia Cordobesa.

La Comedia Infanto Juvenil repondrá “Crónicas Rebeldes, tragedia épica de Juan Bautista Bustos.

Cinco obras cordobesas fueron seleccionadas a partir de una convocatoria

Cada una de estas propuestas tendrá dos funciones dentro del territorio provincial acercando al público historias potentes y diversas que reflejan el pulso creativo de nuestra escena.

“Los monstruos van debajo de la cama”, de Natalia Buyatti con dirección de Camila Murias.

“Apnea, la boca es una fosa”, de Eugenia Hadandoniou.

“De Frente Mar. O la jugosa valentía de los cetáceos”, de Lautaro Ruiz con dirección de Franco Catanzaro.

“Bochorno terrible peso de un exceso de sentido”, de Cirulaxia Teatro / Proyecto Lilith con dirección de Elena Cerrada y Ariana Andreoli.

“Coyote, háblame de lo que viste”, de Sofía Vitiello con dirección de Cristian Setién.

Además, Córdoba aportará propuestas invitadas, teatro de calle y un ciclo de Historias de Mujeres por Mujeres.

Salas independientes

El Festival también contará con la participación de las salas de teatro independiente, 10 en la ciudad de Córdoba (Sindicato de Maravillas, María Castaña, El Cuenco, La Cochera, Espacio Blick, Merlina Trinchera, Quinto Deva, Cirulaxia, Medida x Medida, La Parisina Casa de Arte) y 18 en localidades de la provincia (Centro Cultural Leonardo Favio, Cine Teatro Enrique Muiño, Cañito Cultural, La Colombina, La Nogalera, La Beba teatro, Teatro Alma Encantada, Teatro Español, La Panadería, Pico de Tinta, Refugio Libertad, La Brillante, Titiriseres, Centro Cultural Municipal Puglié, Teatro Cervantes, Teatrillo Adolfo Cometo, Cine Teatro Colón, Centro Cultural Espacio Abierto).

Coproducciones internacionales del Festival

Este año se presentan proyectos como “Bestie” (Italia–Argentina), un viaje poético al corazón de la mafia siciliana, “She Speaks and Whatever” (Georgia–Argentina), donde la memoria de infancia en contexto de guerra se convierte en archivo vivo para imaginar un país nuevo y “Paisajes mínimos” (Chile– Portugal– Ucrania– Argentina), programa de residencias artísticas que cruzan arte y ciencia en una investigación sobre paisajes urbanos y naturales periféricos atravesados por transformaciones políticas, económicas, sociales y ambientales.

Estas colaboraciones son un ejemplo del rol del Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur como generador de diálogos creativos y artísticos más allá de las fronteras y marcan la vocación de proyectar al teatro cordobés hacia el mundo, y de traer al mundo hacia Córdoba.

El Festival no se agota en sus escenarios: propone también encuentros con programadores de festivales internacionales. Los asistentes podrán ser parte de talleres y conferencias a cargo de artistas nacionales e internacionales referentes de la escena contemporánea.

Un destacado es la residencia de dramaturgia Fuente Córdoba – Colectivo DxD (DramaturgxsXDramaturgxs) en la que participarán dramaturgos de La Plata – Catamarca – San Juan – Mar del Plata y Córdoba en el actual Museo San Alberto, ubicado en el casco histórico de la ciudad, donde los jesuitas instalaron la primera imprenta de Argentina en 1764.

El 15º Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur celebra así la continuidad de un camino: 15 ediciones que confirman al teatro como un arte vivo y necesario, capaz de confrontarnos con nuestras heridas y esperanzas, y de invitarnos a imaginar otros mundos posibles.

Desde su creación, el Festival se consolidó como uno de los más importantes de Iberoamérica y Córdoba, pionera en festivales de esta envergadura, se instaló como referente teatral nacional y latinoamericano.