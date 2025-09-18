Otra dura derrota del gobierno, en el congreso y en la calle

FOTO: Una dura derrota del gobierno en el Congreso y en la calle: análisis de Sergio

Por Sergio Berensztein

La derrota del gobierno en el Congreso y en la calle es contundente. Algunos aliados o exaliados del PRO no pudieron influir en la conducta de sus diputados, quienes votaron en contra del gobierno. Esto pone de manifiesto que temas como la educación pública y las universidades tocan un costado muy sensible de la opinión pública.

La derrota no tuvo continuantes. En la calle se vio una manifestación muy masiva, donde personajes marginados de la política argentina aprovecharon para salir. Los espacios se llenan y la debilidad del gobierno permite a referentes como Kicillof y Massa intentar reposicionarse, mientras que otros, como Elisa Carrió, también buscan su lugar.

La manifestación no fue solo en la ciudad de Buenos Aires, sino que también se replicó en otras capitales del interior. La pregunta ahora es cómo reacciona el gobierno. ¿Qué debe hacer el presidente y su equipo para retomar el control de la agenda y modificar esta tendencia de derrotas que ya lleva varias semanas?

Es difícil de responder y los tiempos son muy acotados, ya que vamos rumbo a una elección. Patricia Bullrich convocó a abandonar los malos modales y los insultos para defender las ideas, lo que llama la atención. Esto se suma al tono moderado de Javier Milei en la presentación del presupuesto.

Es importante, pero la pregunta se plantea: ¿ya pasó el momento de la moderación? Tal vez se necesite una actitud más decidida, especialmente ante la corrida cambiaria. El Banco Central vendió 54 millones de dólares ayer, y quedan casi cuarenta días hasta las elecciones. La pregunta es cuánta plata seguirá vendiendo para sostener un tipo de cambio que muchos creen que no puede aguantar.

El famoso techo de la banda es complicado por donde se lo mire. El panorama es incierto y la presión aumenta a medida que se acercan las elecciones.