La Selección llegó a Houston con un "look" que causó una revolución en redes

La selección argentina llegó este lunes a Houston, como parte de su cuarta parada en la Copa América 2024, con un "look" formal y urbano, algo que generó la inmediata reacción de los hinchas en las redes sociales.

A pesar del intenso calor que afectó durante toda la jornada a esta ciudad del estado de Texas, en Estados Unidos, la "Albiceleste" mostró su nueva indumentaria, producto de un acuerdo comercial con una marca italiana.

El plantel de la Scaloneta utilizó por primera vez una línea que ya se había lanzado hace unos días a través de las redes sociales. "Un estilo relajado pero con meticulosa atención a la calidad y el detalle, pensado para los jugadores de la AFA como parte de una comunidad y un equipo", escribió Palm Angels, creada en Milan en 2015, sobre los outfits para el equipo argentino.

/Inicio Código Embebido/

Hi ??????????????, this is so crazy right now ?????? pic.twitter.com/XzvPQMrhGR